«Mi mancherà la tua curiosità, Amedeo» L’addio di Buondonno al presidente Grilli

FERMO - Nelle parole dell'ex assessore provinciale alla Cultura il ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al territorio fermano

30 Ottobre 2022 - Ore 16:13

di Andrea Braconi

Con uno scatto in bianco e nero di Romano Folicaldi, Giuseppe Buondonno ha voluto salutare l’amico Amedeo Grilli. “Mi piace ricordarlo in quei giorni, al CRAF di Spilimbergo per riportare nel Fermano il diritto d’uso dell’Archivio Crocenzi” ha rimarcato l’ex assessore provinciale alla Cultura.

“Il nostro territorio perde una persona di grande valore; io ne perdo anche una verso cui provo (al presente) affetto, stima e gratitudine reali. Mi unisco al dolore collettivo per un uomo che ha fatto molto con intelligenza, curiosità ed amore autentico. Ed è anche un grande dolore personale. Da assessore alla Cultura mi ha aiutato moltissimo, anche dal punto di vista dell’attenzione e della disponibilità come Fondazione Carifermo. Per lui provavo profonda stima ed affetto, e credo di poter dire che sono sempre stati ricambiati. Voglio mandare un abbraccio a Luigia Carli, ai figli, ai nipoti e a tutta la sua famiglia”.

Un brutto, bruttissimo colpo. Per certi versi inaspettato. “Non sapevo nulla della sua malattia. Ci ho parlato quando ha saputo che ero candidato in Lombardia ed abbiamo chiacchierato di tantissime cose, scherzando, senza che io avessi la minima percezione che stesse male. Oggi penso che quella è stata un’occasione mancata per fargli sentire ancora una volta il mio affetto. Amedeo è stata una persona squisita, con una cortesia non formale, ma alimentata dalla sua curiosità per le cose. Mi mancherà. Ci mancherà”.