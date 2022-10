Rumore Bim Festival parla Fermano con Barbara Capponi. Il saluto a Cronache Fermane: «Il mio cuore batte per le Marche» ( Video )

L'INTERVISTA a Barbara Capponi, giornalista fermana del Tg1, incontrata ieri da Mauro Leoni al Rumore Bim Festival, contest dedicato a Raffaella Carrà

31 Ottobre 2022 - Ore 11:54 ... L'intervista di Mauro Leoni a Barbara Capponi del Tg1

di Alessandro Luzi

Era in procinto di entrare in scena ma ha comunque generosamente riservato un’intervista a Mauro Leoni, inviato al Rumore Bim Festival, contest musicale dedicato a Raffaella Carrà. Barbara Capponi, giornalista originaria di Pedaso, attualmente nella redazione economica del Tg1, ha condotto le finali di questo appuntamento volto alla valorizzazione e alla promozione dei protagonisti dello scenario artistico italiano: «Per me è davvero emozionante essere a Bellaria Igea Marina, dove Raffaella Carrà ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza. È davvero un’esperienza entusiasmante. Questo concorso è dedicato ai giovani talenti dello scenario artistico italiano che hanno come musa ispiratrice proprio la storica showgirl. È stata un’icona irraggiungibile e indelebile della televisione italiana. Ha scritto pagine importanti dello spettacolo e lo testimonia la sua fama diffusa in tutto il mondo». Ormai è noto come Capponi sia rimasta molto legata alle sue origini e quindi al nostro territorio, a cui ha dedicato un pensiero: «Per me è un orgoglio lavorare al Tg1, traguardo raggiunto grazie al mio percorso di gavetta nei quotidiani e televisioni private locali. Colgo l’occasione per salutare tutti i lettori di Cronache Fermane, il mio cuore batte sempre per le Marche e per Fermo».

La presenza della nostra provincia nell’edizione 2022 del Rumore Bim Festival è stata molto incisiva. Infatti, oltre alla conduttrice e giornalista Barbara Capponi, è doveroso sottolineare che l’evento è stato organizzato da Anteros Produzioni di Nazzareno Nazziconi, azienda Fermana, in collaborazione con la Fondazione Verdeblu, con il patrocinio del Comune di Bellaria-Igea Marina. La direzione artistica è stata affidata a Roberto Vecchi. In tutta Italia si sono svolti oltre 100 casting, a testimonianza della caratura Nazionale del festival. Tra i tanti ospiti accorsi, ha partecipato anche Lighea, nota cantautrice fermana, ancora in attività. Nel backstage Mauro Leoni ha avuto l’occasione di scambiare qualche battuta con Marco Masini. Nel 1995 il musicista fiorentino suonò al palasport di Porto San Giorgio e nel 2005 arrivò a Porto Sant’Elpidio per la festa di San Crispino.