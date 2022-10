Sottosegretari, ecco la lista dei nomi

GOVERNO - Giorgia Meloni ha nominato 8 viceministri e 31 sottosegretari. La deputata sambenedettese all'Economia («Pronta alle grandi sfide che ci attendono»), l'ex commissario regionale di FdI Emanuele Prisco agli Interni, Vittorio Sgarbi alla Cultura

31 Ottobre 2022 - Ore 19:33 ...

Il governo ha approvato la lista dei sottosegretari (in totale 31), otto dei quali riceveranno la delega di viceministro nel prossimo Cdm.

«Oggi ho nominato i sottosegretari e i viceministri – scrive Meloni in un messaggio interno ai parlamentari di FdI – Molti di voi saranno coinvolti direttamente e molti altri avrebbero potuto esserlo per qualità e valore. Ho fatto il possibile utilizzando criteri di esperienza parlamentare oltre che nel settore specifico. Saranno molti i ruoli assegnati a Fratelli d’Italia e coordinandomi con i presidenti dei gruppi li indicherò seguendo criteri analoghi».

Tra i sottosegretari di Fratelli d’Italia c’è una anche marchigiana, la sambenedettese Lucia Albano, che era entrata in Parlamento nel 2020 in sostituzione di Francesco Acquaroli (quando fu eletto Governatore delle Marche) per poi essere candidata alle scorse Politiche come come capolista alla Camera nel collegio plurinominale delle Marche, risultando eletta.

«Sono onorata di potervi annunciare che, nel Consiglio dei Ministri odierno, sono stata nominata Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze – scrive Lucia Albano – Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e tutto il governo per la fiducia che mi è stata accordata: farò del mio meglio per onorarla. In un momento storico così difficile per la nostra Nazione, svolgerò il mio dovere con il massimo impegno per affrontare le grandi sfide che ci attendono”, lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Lucia Albano, neo sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze».

Nominato sottosegretario agli Interni il perugino Emanuele Prisco, che è stato commissario regionale di Fratelli d’Italia nelle Marche fino alla nomina di Elena Leonardi, lo scorso maggio.

Ecco l’elenco degli otto sottosegretari a cui verrà attribuita la delega di viceministro nei prossimi giorni.

ESTERI – Edmondo Cirielli (Fdi).

GIUSTIZIA – Francesco Paolo Sisto (Fi).

MEF – Maurizio Leo (Fdi).

MISE – Valentino Valentini (Fi).

AMBIENTE – Vannia Gava (Lega).

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Galeazzo Bignami (Fdi) Edoardo Rixi (Lega).

LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Maria Teresa Bellucci (Fdi).

Ecco i 31 sottosegretari nominati oggi dal Consiglio dei Ministri.

ESTERI – Giorgio Silli, Maria Tripodi.

INTERNI – Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola Molteni.

GIUSTIZIA – Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari.

DIFESA – Isabella Rauti Matteo Pereg.

ECONOMIA – Lucia Albano, Federico Freni, Sandra Savino.

MISE – Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci.

AMBIENTE – Claudio Barbaro.

AGRICOLTURA – Patrizio La Pietra, Luigi D’Eramo.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Tullio Ferrante.

LAVORO – Claudio Durigon.

ISTRUZIONE – Paola Frassinetti.

UNIVERSITA’ E RICERCA – Augusta Montaruli.

CULTURA – Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni, Vittorio Sgarbi.

SALUTE – Marcello Gemmato.

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO –Giuseppina Castiell, Matilde Siracusano.

SOTTOSEGRETARI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – Alessio Butti (Innovazione), Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma), Alberto Barachini (Editoria) Alessandro Morelli (Cipe).

(redazione CM)