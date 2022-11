Magliano punta sulla cultura: la nuova biblioteca è realtà. Cesetti: «A breve ne avremo anche un’altra»

INAUGURATA la biblioteca intitolata ad Aurelio Amodeo e Lidia Fantuzzi. Il sindaco: «Già dal prossimo anno verrà messa a disposizione una seconda biblioteca, sempre grazie ad una importante donazione di libri e probabilmente verrà dislocata presso la Chiesa della Madonna delle Grazie»

di Francesco Silla

È stata inaugurata sabato la nuova biblioteca comunale di Magliano di Tenna, intitolata a “Aurelio Amodeo”. Un giorno all’insegna della promozione culturale per il comune amministrato da Pietro Cesetti.

La nuova biblioteca comunale di Magliano di Tenna è intitolata ad Aurelio Amodeo, stimato medico condotto della comunità di Magliano dal 1955 al 1972, deceduto nell’ottobre del 2010. Il medico era un grande appassionato di lettura, come sua moglie Lidia Fantuzzi, anch’essa purtroppo scomparsa di recente, ed entrambi avevano manifestato la volontà di donare al Comune il loro prezioso patrimonio di libri.

Presenti al taglio del nastro il consigliere regionale Marco Marinangeli e ad alcuni “tecnici”, quali Daniela Tisi, dirigente del settore Beni ed Attività Culturali della Regione Marche; Cristiana Iommi responsabile tecnico della Biblioteca Civica “R. Spezioli” di Fermo, nonché facente parte dello staff del Sistema Bibliotecario Marche Sud; Simone Giaconi della casa editrice Giaconi di Recanati ed infine Luciana Orioli erede della famiglia Amodeo-Fantuzzi.

La cerimonia, particolarmente apprezzata dai numerosi intervenuti, è stata preceduta da alcune letture con i bambini della locale Scuola d’Infanzia, con la collaborazione delle esperte della società cooperativa Era, a seguito dell’iniziativa nazionale pedagogica e culturale “Nati per Leggere”.

Dopo la benedizione del parroco don Dario Carucci, insieme a don Aravind Babu Mocherla, il sindaco Pietro Cesetti ha scoperto la targa della nuova biblioteca dedicata ad Aurelio Amodeo.

«Ho voluto rendere omaggio e ringraziare i due illustri concittadini, Amodeo e Fantuzzi, per la donazione fatta al Comune di Magliano del loro importante patrimonio di libri, come voglio ringraziare la Fondazione Carifermo per il contributo concesso che ci ha permesso la realizzazione dell’impianto termico presso i locali della ex farmacia che ospitano la biblioteca. Si tratta di una biblioteca a costo zero perché anche gli scaffali e le librerie sono state donate dal concittadino Andrea Tacchetti della “Ornalmobil”».

Gli interventi che si sono succeduti hanno ribadito l’importanza della lettura soprattutto nei piccoli, quale miglior stimolo alla crescita. L’editore Simone Giaconi ha commentato: «Nell’edificio è presente anche l’ambulatorio medico e, considerato che il piazzale antistante è intitolato a Giacomo Leopardi, che è appunto di Recanati, questo è un esempio di perfezione perché la lettura è la miglior cura all’anima, della mente che ci solleva l’umore. La cultura salverà il mondo, più che la bellezza che è fine a sé stessa».

Il sindaco poi ha sottolineato: «Si è trattato di una giornata storica, culturalmente, per Magliano ed i maglianesi e che sarà soltanto un inizio perché già dal prossimo anno verrà messa a disposizione una seconda biblioteca, sempre grazie ad una importante donazione di libri e probabilmente verrà dislocata presso la Chiesa della Madonna delle Grazie, al di fuori del centro storico, in quanto adeguatamente capiente ed ormai non più utilizzata per il culto».

Ha concluso poi ricordando «che la biblioteca resterà per ora aperta tutti i mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 18,30 e già c’è un nutrito gruppo di volontari del luogo, ex insegnanti soprattutto, che permetteranno l’apertura per più giorni a settimana».