Natale, Fermo Magica si aggiudica 40mila euro dalla Regione. Incognita pista di ghiaccio

2 Novembre 2022 - Ore 19:31 ...

Organizzazione del Natale a Fermo, il capogruppo di “FM Fermo si Muove” Roberto Simoni si dice «in accordo con quanto affermato dal sindaco Paolo Calcinaro e ribadito da tutta l’amministrazione comunale che bisogna sostenere soprattutto nei momenti difficili eventi come il Natale con la consapevolezza che si tratti di un importante momento di aggregazione per giovani, famiglie e per la vita economica della città». E annuncia l’arrivo di 40mila euro dalla Regione.

«In quest’ottica – riferisce Simoni – l’assessorato al Turismo di Fermo ha realizzato uno scacco matto aggiudicandosi per il bando accoglienza della Regione Marche 2022, un contributo di 40mila euro per la Azione B del bando graduatoria dei Grandi Eventi proprio sull’organizzazione delle manifestazioni legate alle festività natalizie».

«La scelta certamente accurata e ponderata di tutto il team del turismo è ricaduta proprio sul format, ormai da anni vincente, Fermo Magica. Si è lavorato sui tre più importanti criteri, valenza dell’iniziativa in termini di valorizzazione dell’offerta turistica delle Marche, budget dedicato ad attività di promozione dell’evento attraverso media a diffusione nazionale e internazionale, riconducibilità dell’evento ad uno specifico settore della destinazione Marche con la capacità di coinvolgimento degli operatori appartenenti al target Marche Family. Come precisato dall’assessore al Turismo, Annalisa Cerretani, non si poteva “spegnere il Natale” e quindi volutamente si è presentato alla Regione il progetto per i Grandi Eventi, anche e soprattutto al fine di cercare una soluzione al difficile periodo che stiamo vivendo non gravando ulteriormente sulle economie del Comune stesso. Merito quindi all’idea ed al senso di responsabilità che hanno portato a casa una discreta somma per progettare anche quest’anno qualcosa di meraviglioso sul Natale a Fermo. Ma c’è dell’altro, l’evento Fermo Magica è stato selezionato e valutato dalla commissione regionale con un punteggio superiore ad 80 e ciò farà anche in modo che verrà individuato come intervento da segnalare al Ministero per il relativo finanziamento del Fut. Fermo Magica ormai è divenuto un brand. Dopo sei anni di costante e continuo miglioramento, il contenitore di eventi natalizi per tutti i target di fruitori è diventato imperdibile e concretizza sempre un numero elevato di presenze. La programmazione natalizia di Fermo è finalizzata anzitutto alla destagionalizzazione dei flussi turistici e soprattutto alla valorizzazione della tradizione artistica, musicale e culturale fermana. Tutta la città è in “esposizione” per Fermo Magica che ogni anno sceglie un tema fiabesco e sviluppa attorno ad esso mostre d’arte, presentazioni di libri, concerti, spettacoli, percorsi turistici, iniziative ed eventi».

Capitolo pista di ghiaccio sì, pista di ghiaccio no: ancora tutta da definire la decisione di installare la pista in piazza del Popolo. Ma la domanda è un’altra: c’è un operatore, con i costi dell’energia balzati alle stelle, deciso a realizzarne una? L’amministrazione sta cercando proprio di capire se c’è qualcuno disposto a farsi avanti. Ma in Comune di certo è che non vogliono che il Natale a Fermo si riduca a una diatriba proprio sul ‘pista sì, pista no’. E l’impressione è che quando si avrà il quadro ben delineato si alzerà definitivamente il sipario sugli eventi in programma. Sicuramente qualcosa verrà ‘tagliato’ (vedasi albero meccanico), altro verrà confermato.