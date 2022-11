Con l’arrivo del weekend si rinnova l’appuntamento con il trotto del “San Paolo”

IPPICA - Domani, venerdì 4 novembre, con replica domenica 6, dalle 13.30 le suggestive emozioni dei cavalli sulla pista della struttura di Montegiorgio. Palio dei Comuni, diverse le città ad aver scelto il proprio portacolori a quattro zampe per l'edizione numero XXXIV di domenica 13 novembre

3 Novembre 2022 - Ore 13:56 ...

MONTEGIORGIO – Mentre ci si appresta a goderci un altro fine settimana (venerdì 4 e domenica 6 novembre, a partire dalle ore 13:30) con le corse al trotto, i comitati dei vari comuni partecipanti al XXXIV Palio dei Comuni sono a caccia del cavallo per ben figurare domenica 13 novembre all’ippodromo “San Paolo”.

Ben 11 comuni hanno già scelto il loro portacolori. I cavalli indicati per il Palio dei Comuni sono ben 46. Civitanova Marche ha scelto Global Trustworthy S, Porto San Giorgio si affida a Vincero’ Gar, Fermo punta su Akela Pal Ferm, Francavilla d’Ete affida le sue carte a Atik Dl, dall’Abruzzo Castel Frentano ha deciso di credere sulle chances di Chief Orlando -N-, Montappone ha posto la sua fiducia su Viscarda Jet, dall’Umbria Gualdo Tadino guarda con fiducia a Bengurion Jet, Porto Sant’Elpidio ha messo le mani su Bonneville Gifont, Rapagnano si è aggiudicato Blackflash Bar, Monte Urano si è portato a casa Zacon Gio, Petritoli si è preso Vesna e Belmonte Piceno si è indirizzato su Vaprio.

Per i comuni che non hanno ancora fatto la loro scelta ecco i cavalli indicati per il Palio ancora liberi Allegra Gifont, Synergy -Us-, Zinko Top, Generaal Bianco -Nl-, Gambit Brodde -S-, Verdon Wf, Born To Run, Boston Luis, Virtuoso Luis, Eclat De Gloire, Usain Toll -S-, Balboa Lux, Altaseta Del Pino, Zaffiro Top, Giveitgasandgo -Us-, Voodoo Dei Greppi, Zagor Daf, Very Joy, Bella Degli Dei, Achille Caf, Dumbo -Dk-, Zefiro D’ete, Bonjovi Mmg, Adamo Dipa, Velorama Gaps, Alcide Roc, Tyl Etoile, Africa Jet, Cokstile, Anastasia Dei Rum, Boato Tor, Ziguli Dei Greppi, Zeppelin Kyu Bar e All About Bi.

Andiamo alle corse del fine settimana alle porte. Domani, venerdì 4 novembre, occhi puntati sul centrale Premio Pompa Assunta, una donna cara alla famiglia Mattii, una roccia che ha cresciuto tutti i figli dei figli, tutti i giorni metteva a tavola 20/30 persone. Una corsa internazionale Per cavalli indigeni ed europei di 4 anni sulla distanza dei 1600 metri. Attenzione anche al Premio Montegiorgio per aspiranti allievi, fra cui ci auguriamo di vedere all’opera un prossimo campione delle redini lunghe.

Domenica 6, otto corse in cartellone ed è la giornata del Gran Premio San Paolo, una corsa gruppo 3, per cavalli indigeni ed europei di 4 anni, sulla distanza dei 2060 metri. Prima della corsa ci sarà la sfilata. Ecco i cavalli partecipanti Caiman, Callisto, Camelot Col, Canarino Jet, Catullo Jet, Cesare Amg, Cherie Vit, Cherry Top, City Lux, Clanrio, Coblenza, Cocis Mp, Cointreau, Colibri’ Jet, Collier, Conan Op, Corsaronero, Font, Cosmo Spritz, Craken As, Cralgido Sm e Crystal Pan. Gli altri sette premi in programma sono dedicati alla Famiglia Mattii: Dante, Maria, Basilio, Lanfranco, Giovanni, Elio e Mario.