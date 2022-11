Trovato morto a Civitanova, l’uomo viveva a Porto Sant’Elpidio

LA VITTIMA è un uomo di circa 40 anni di origini nordafricane. La compagna lo stava cercando da ieri

4 Novembre 2022 - Ore 19:48 ...

Trovato morto in un appartamento di Civitanova, la compagna lo cercava da ieri. La vittima è un uomo di circa 40 anni, di origini nordafricane.

E’ successo nel tardo pomeriggio, attorno alle 18 in via Principe di Piemonte, a Civitanova Marche, si diceva. L’uomo è morto da almeno un giorno. A dare l’allarme sarebbe stata la compagna: l’uomo viveva a Porto Sant’Elpidio ma non riuscendo in alcun modo a rintracciarlo ha iniziato a preoccuparsi. Nel pomeriggio il rinvenimento. Sul posto è arrivato il 118 con i sanitari che hanno accertato il decesso e i carabinieri della Compagnia di Civitanova per le indagini.