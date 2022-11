La Fermana domina, ma la Carrarese è di marmo: canarini sconfitti 2-0

SERIE C - Il rigore di Schiavi e la rete di Samele condannano gli uomini di Protti al quinto stop stagionale

5 Novembre 2022 - Ore 17:24 ...

CARRARA – Allo stadio dei Marmi la Fermana viene sconfitta 2-0 dai padroni di casa della Carrarese. Ma se contro l’Imolese, una settimana fa, la formazione di Protti aveva offerto una prova decisamente opaca rimediando giustamente la sconfitta, oggi alla formazione canarina possono essere mossi pochissimi appunti per questa battuta di arresto, la quinta in totale. La Fermana fa la partita, la Carrarese vince, questa potrebbe essere l’estrema sintesi della gara di oggi. E non ce ne voglia la formazione toscana, ma la Fermana quest’oggi ha costruito di più rispetto agli avversari, ha mostrato maggior brillantezza che però è servita a poco ad esaudire la richiesta alla vigilia di mister Protti, ossia portare a casa un risultato diverso dalla gara con l’Imolese. I canarini, già privi degli infortunati Tulissi, De Pascalis, Pinzi rimasti tutti a Fermo, Nardi e Misuraca non al meglio che sedevano in panchina, hanno dovuto rinunciare anche a Fischnaller. Dopo soli 18 minuti di gioco il bomber altoatesino ha dovuto alzare bandiera bianca dopo essere stato toccato durissimo dagli avversari (ma l’arbitro dov’era?), al suo posto è entrato Maggio che si è comunque fatto molto apprezzare. Dopo un primo tempo in cui Pellizzari e compagni hanno costruito qualche occasione a dispetto degli avversari apparsi decisamente sotto tono, nella ripresa la musica sembrava la stessa. Poi Energe da fondo campo salta come un birillo Pellizzari, entra in area e viene atterrato dall’accorrente Romeo. Il penalty che rompe l’equilibrio della partita viene trasformato da Schiavi. La Fermana sbanda solo per qualche minuto poi si rimette in carreggiata, prova a pareggiarla ed alla fine subisce il 2-0 che sembra davvero una punizione decisamente immeritata.

IL TABELLINO

CARRARESE 2 (3-5-2): Satalino; D’Ambrosio, Marino, Imprediale; Coccia, Della Latta, Schiavi, Cerretelli, Cicconi; Giannetti (18’st Samele), Energe (22’st D’Auria). A disposizione: Rovida, Folino, Pelagatti, Grassini, Bozhanaj, Andreoli, Pasciuti. All. Alessandro Dal Canto

FERMANA 0 (3-5-2): Borghetto; Spedalieri, Parodi, Pellizzari (21’st Nannelli); Eleuteri (37’st Gkertsos), Scorza (21’at Graziano), Giandonato, Romeo (37’st Grassi), De Nuzzo; Bunino, FIschnaller (18’ Maggio). A disposizione:Nardi, Luciani, Diouane, Vessella, Lorenzoni, Onesti Carosso, Misuraca. All. Stefano Protti

RETI: 12’st Schiavi (R), 46’st Samele

ARBITRO: Enrico Gigliotti di Cosenza

NOTE: Ammonizioni Schiavi, Energe, Bunino, Samele. Corner 1-5. Recupero +2’ +4

LA CRONACA

Al quarto d’ora bella conclusione di Romeo che sugli sviluppi di un’azione di calcio d’angolo colpisce al volo dal limite dell’area, la palla di poco al lato della porta difesa da Satalino. Lo stesso Romeo ci prova un minuto più tardi ma il suo tiro dalla distanza è centrale, facile la parata dell’estremo difensore locale. Brutta tegola per la Fermana che già al 18’ deve fare a meno di Fischnaller infortunato dopo diversi duri falli subiti, al suo posto entra Maggio. Alla mezz’ora grande opportunità ancora per la Fermana, cross di Romeo dalla sinistra, al centro dell’area di rigore sfiora Scorza di testa e la palla termina di pochissimo fuori. Ospiti vicinissimi alla segnatura al 38’, cross di Romeo dal vertice dell’area di rigore, svetta Spedalieri che da pochi passi non riesce ad impattare e la palla sfila sul fondo. Al 39’ il primo tiro in porta della Carrarese con Cerretelli il cui rasoterra da fuori area termina nettamente al lato della porta difesa da Borghetto.Termina un primo tempo in cui la formazione di Protti è apparsa più brillante degli avversari nonostante le pesantissime defezioni della vigilia cui poi, dopo soli 18 minuti di gioco si è aggiunto anche Fischnaller che ha dovuto abbandonare il campo a causa del gioco duro dei difensori avversari.

Dopo una manciata di secondi dall’inizio del secondo tempo, disimpegno errato di Della Latta, palla a Maggio che si invola in porta, conclusione da fuori area ribattuta dalla difesa della Carrarese. All’11’ calcio di rigore per la Carrarese per atterramento in area ai danni di Energe, dal dischetto Schiavi trasforma spiazzando Borghetto. Al 15’ Pellizzari stacca di testa in area su piazzato di Giandonato, palla di pochissimo al lato. Fermana vicinissima al pareggio. Al 21’ mister Protti gioca le carte Graziano e Nannelli al posto di Scorza e Pellizzari. La sensazione è che la Fermana sembra aver risentito del contraccolpo psicologico dopo lo svantaggio subito. Spettacolare conclusione da fuori area di Maggio, Satalino provvidenziale salva in corner alzando il pallone sopra la traversa. Al 34’ grande recupero di Giandonato che interviene senza fare fallo su D’Auria che in ripartenza si stava avvicinando pericolosamente verso l’area canarina. Al 37’ spazio a Grassi e Gkertsos al posto di Romeo ed Eleuteri. Al 46’ Samele in diagonale batte Borghetto al termine di un’azione di ripartenza. Risultato sicuramente severo per la Fermana.Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro fischia il termine del match.