Cesetti (Pd) sull’elezione di Cardinali alla guida di Confindustria Marche: «Bene, ora coraggio e lungimiranza»

FERMANO - Il consigliere regionale del Partito Democratico ha espresso le sue congratulazioni al neo eletto presidente: «Riconoscimento frutto della preparazione e della formazione, nonché delle capacità e dell’esperienza fin qui maturata. Do la mia disponibilità per ogni utile confronto su aspetti e iniziative di carattere territoriale e regionale»

8 Novembre 2022

A seguito dell’elezione del 37enne Roberto Cardinali alla guida di Confindustria Marche, il consigliere regionale del Partito Democratico, Fabrizio Cesetti, ha voluto esprimere le sue «più sincere congratulazioni per il prestigioso incarico alla Presidenza di Confindustria Marche ricevuto con unanimità di consensi e, all’evidenza, con pieno riconoscimento della sua straordinaria preparazione e formazione nonché delle capacità e dell’esperienza fin qui maturata».

«Il territorio fermano – ha seguitato Cesetti – esprime con orgoglio un giovane imprenditore alla guida della Rappresentanza regionale di Confindustria in un momento epocale, tanto per criticità quanto per opportunità, nel quale, oltre alle giuste professionalità, sono necessari il coraggio delle idee e la lungimiranza di visione con il fine di affrontare nel migliore dei modi la sfida di sostenibilità, progettualità e sviluppo. Al Presidente Cardinali, con il quale ho avuto già modo di confrontarmi e collaborare nel tempo e negli anni in cui ho avuto la responsabilità della guida e della costruzione della Provincia di Fermo, ho rinnovato la disponibilità per ogni utile confronto con Confindustria Marche su aspetti e iniziative di carattere territoriale e regionale, sicuro che la sua guida farà bene alle nostra Comunità provinciale e regionale».

«Al Presidente Claudio Schiavoni, con il quale pure mi sono spesso confrontato quando ho avuto la responsabilità del Bilancio regionale, il ringraziamento per l’impegno profuso ed i risultati conseguiti negli anni alla guida di Confindustria Marche» ha concluso Cesetti.