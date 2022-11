Sarnano al Wtm di Londra e il sindaco Piergentili lancia il consorzio Sibillini Mountain Experience ( Video )

In questi giorni il Comune di Sarnano è presente al Wtm London (World Travel Market London).

Il Wtm è una delle fiere più importanti al mondo e introduce gli acquirenti di viaggi internazionali in più di 5.000 destinazioni e marchi globali. Questo evento è il fulcro dei concetti di viaggio e collega i principali fornitori di viaggi con molte opportunità uniche.

Sarnano, con il comprensorio turistico, è l’unico Comune presente all’interno dello stand della Regione Marche.

«Per noi è un onore e un piacere rappresentare i Sibillini e il territorio dell’entroterra maceratese e ringrazio il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli per averci dato questa opportunità» dice il sindaco Luca Piergentili.

«In questi giorni abbiamo avuto contatti con buyer e blogger provenienti da Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Israele ma anche Germania, Belgio, Olanda e Canada. C’è un grosso apprezzamento verso il nostro territorio e la parola d’ordine è esperienza. I buyer – sottolinea il primo cittadino – cercano tutti un’esperienza che può essere con la natura, con l’enogastronomia, quella di visitare le aziende, vedere come nascono i prodotti, scoprire l’artigianato locale con le sue produzioni a km zero. Abbiamo avuto contatti anche per quello che concerne tutta la parte naturalistica., con una grande attenzione verso percorsi, cammini, esperienze in mountain bike, trekking e benessere. Nelle prossime settimane, quindi, andremo a concretizzare questi contatti che, sono certo, avranno una ricaduta positiva sull’economia del territorio».

«L’auspicio – spiega Piergentili – è quello di essere presenti ancora a questa fiera con l’obiettivo, l’anno prossimo, di venire a rappresentare il nuovo consorzio Sibillini Mountain Experience e i suoi nove Comuni (Sarnano, Bolognola, Fiastra, Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Montefortino, Montemonaco, Montegallo, Arquata del Tronto), nato in questo ultimo periodo e che riteniamo sia il mezzo più adatto e idoneo per avere una ripresa turistica di tutto il territorio dei Sibillini. C’è già un testimonial che è Massimiliano Ossini che ci aiuterà a promuovere questa avventura del nuovo consorzio».