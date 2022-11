Classifica Imprese marchigiane 2021, Ariston rimane al primo posto. Sul podio anche Tod’s ( Le Foto )

ECONOMIA – Nel report presentato oggi pomeriggio dalla Fondazione Merloni, i dati 2021 delle vendite sono cresciuti significativamente rispetto all'anno precedente grazie al rimbalzo post-pandemico e alla ripresa dell'attività. La crescita media ha registrato un +26,5% con valori molto buoni per i comparti dei metalli e chimico-farmaceutici, più contenuti quello dall'alimentare.

9 Novembre 2022 - Ore 19:43 ...

di Matteo Malaspina

L’azienda Ariston Group di Fabriano mantiene il primo posto tra le imprese marchigiane con una variazione delle vendite di +19,4% rispetto all’anno precedente. Si conferma al secondo posto Conad Adriatico (+5,7%) e risale sul podio la Tod’s che fa registrare un +38,7%. Scivola al quarto posto Magazzini Gabrielli, lo scorso anno terza.

I dati, presentati oggi pomeriggio nella Sala dei Ritratti di Fermo in un incontro moderato da Giancarlo Laurenzi, sono contenuti nel report realizzato dalla Fondazione Aristide Merloni e dall’Università Politecnica delle Marche. Intervenuto in presenza il presidente della Fondazione, Francesco Merloni: «Felice di essere qui a Fermo, la città dove mio padre ha passato gli anni migliori della sua vita e dove ha appreso la capacità di guidare un’azienda. Stiamo attraversando un periodo difficile, con la guerra che dopo 80 anni è tornata in Europa la ma l’industria italiana è molto flessibile e riuscirà a trovare la crescita, anche attraverso i fondi del Pnnr».

L’elaborazione della classifica è stata coordinata dal professore Donato Iacobucci di Univpm e presentata da Martina Orci. Con riferimento ai criteri di inclusione, vengono considerate le imprese di tutti i settori (con esclusione degli istituti di credito) con sede operativa nelle Marche. Fuori classifica le Holding.

«Una variazione di vendita delle imprese mai vista con così tanta intensità, in parte per il rimbalzo post-pandemico ma soprattutto per il recupero dell’attività dopo lo stop dato dal Covid. Addirittura, la variazione marchigiane è qualche punto in più rispetto a quella nazionale e il dato modale dove si collocano più imprese è quello tra il +20 e il +30 per cento – spiega Orci -. Ovviamente non tutti i settori sono cresciuti allo stesso modo: comparti come quello dei prodotti di metallo e la chimica-farmaceutica hanno avuto una crescita maggiore, più contenuta invece quello alimentare».

Nel dossier si nota come sono aumentate le società quotate in borsa che passano da sei a otto.

Per quanto riguarda l’export, le variazioni più marcate tra il primo semestre 2021 e quello 2022 si registrano nella farmaceutica e nel settore petrolifero e dei mezzi di trasporto. Il settore manifatturiero registra un +73%, trainato dal comparto farmaceutico.

Per quanto riguarda le aziende della provincia di Fermo, primo posto per Tod’s seguita da B.A.G. (che registra però un -5,1% sulla variazione vendite) e da Sigma (+12,9%).

«Dai numeri si vede che il sistema marchigiano ha recuperato nel 2021, arrivando a toccare i livelli pre pandemici. Siamo un popolo resiliente, capace di costruire le condizioni per andare avanti e per crescere, come dimostrano i primi dati del 2022 – dice Roberto Cardinali, consigliere delegato Tecnofilm (azienda elpidiense con un fatturato di 44 milioni di euro che arriverà a 58 milioni nel 2022) e neo presidente di Confindustria Marche alla sua prima uscita ufficiale -. La mia azienda crede nell’innovazione e nella sostenibilità, investiamo il 3% del nostro volume di affari in ricerca e sviluppo, oltre all’innovazione tecnologica e sul 4.0. Diverse sono le nostre sfide per la crescita dell’azienda, dall’internazionalizzazione, alla scelta di persone competenti, alla ricerca e sviluppo per la diversificazione dei prodotti».

Intervenuti per i saluti istituzionali il presidente di Confindustria Fermo, Fabrizio Luciani, il presidente della Camera di Commercio Marche, Gino Sabatini e il presidente del consiglio comunale di Fermo, Francesco Trasatti.