Innovano e rinnovano: a Ecomondo premiate le imprese fermane Conceria Nuvolari e Andolfi&C

PREMIO - Oggi alla fiera della transizione ecologica, Ecomondo di Rimini, hanno ricevuto il Premio Sviluppo Sostenibile (che si fregia della medaglia della Presidenza della Repubblica) le due imprese marchigiane, entrambe della provincia di Fermo: Conceria Nuvolari Società Benefit e Andolfi&C entrambe segnalate tra le migliori dieci del settore Economia Circolare

La sostenibilità, oltreché necessaria per affrontare la crisi climatica, riduce i profili di rischio per le imprese e per la società tutta, stimola l’innovazione e l’imprenditorialità, rende più competitive le filiere produttive. Lo dimostrano i dati e le storie del Rapporto GreenItaly, arrivato alla tredicesima edizione, realizzato dalla Fondazione Symbola con il contributo di Camera Marche

Sono oltre 531 mila le aziende italiane che nel quinquennio 2017-2021 hanno deciso di investire in tecnologie e prodotti green: il 40,6% delle imprese nell’industria ha investito, valore che sale al 42,5% nella manifattura. Guardando alle performance economiche è possibile comprendere anche le ragioni che spingono le imprese a investire in prodotti e tecnologie verdi. Le imprese eco-investitrici sono infatti più dinamiche sui mercati esteri rispetto a quelle che non investono (il 35% delle prime prevede un aumento nelle esportazioni nel 2022 contro un più ridotto 26% di quelle che non hanno investito) percentualmente aumentano di più il fatturato (49% contro 39%) e le assunzioni (23% contro 16%).

Nelle Marche sono 15.090 le imprese che hanno effettuato e effettueranno eco-investimenti nelle Marche. A livello provinciale è Macerata con 3.909 imprese è la provincia più virtuosa; segue Ancona con le sue 3.852 imprese green; Pesaro-Urbino con 3.407 aziende green; Ascoli Piceno a quota 2.194; Fermo, con 1.727 imprese che hanno investito o investiranno in tecnologie green. Nelle Marche sono stati stipulati 40.400 contratti green jobs: Ancona 14.630 contratti; Pesaro -Urbino 9.805; Macerata 8.592; Ascoli Piceno 4.648; Fermo 2.723.

La Nuvolari è stata premiata per il processo innovativo e sostenibile di concia della pelle Natura-L senza utilizzo di metalli pesanti e di cromo, con riduzione di consumi d’acqua, senza impiego di sostanze tossiche, un elevato grado di biodegradabilità del prodotto, basso impiego di coloranti e scarti, riciclabile per la produzione di compost.

Il riconoscimento per Andolfi è legato alla realizzazione di Plyretwin, innovativo film accoppiato (Pe Coex+PeCoex), riciclabile, resistente all’impatto e alla perforazione. La struttura multistrato in co-estrusione, consente di utilizzare un 30,40% di polietilene riciclato, con una riduzione dei consumi e di energia, con una diminuzione delle temperature di lavoro delle barre saldanti.

Soddisfazione per Sara Santori, ceo di Nuvolari: «Vediamo premiati anche gli investimenti e nella ricerca di soluzioni sempre più innovative in ottica sostenibile e di up-cycling».

Alessandro Andolfi sottolinea un aspetto: «Sostenibilità per noi è risparmio energetico ma anche economico. Va sottolineato: l’innovazione in economia circolare non vuol dire costo ma risparmio. Abbassiamo peso di materiale plastico, di spessore film per imballaggi alimentari e farmaceutici, con benefici a tutti i livelli».

Plauso agli imprenditori da parte del presidente di Camera Marche Gino Sabatini che ricorda: «Camera Marche è impegnata sul tema della green economy attraverso un insieme articolato di attività. A livello conoscitivo di best practices, il Rapporto Green Italy monitora le imprese che investono nel green, che risultano più performanti, più capaci di esportare e più innovative. Ma si tratta ancora di una quota ridotta, che non supera un terzo delle aziende. C’è dunque ancora molto lavoro da fare per coinvolgere tutte le imprese nella transizione verde, anche col supporto di Ecocerved e Dintec. Sui temi della economia circolare bisogna, infatti, puntare alla diffusione dei brevetti green; all’efficienza energetica; alla realizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili; all’implementazione regolatoria ed applicativa relativa alle materie prime-seconde e ai Cam, Criteri Ambientali Minimi per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione. Alla crisi da Covid 19 sta facendo seguito una ulteriore e per certi versi più preoccupante emergenza dovuta all’incremento generalizzato dei costi dell’energia e delle materie prime. Oltre al cambiamento degli scenari nazionali ed internazionali sulla produzione e l’approvvigionamento delle risorse, anche le imprese dovranno necessariamente cambiare il modo di progettare, produrre e utilizzare i prodotti, con la necessità di adeguare il tessuto industriale a principi improntati alla sostenibilità e alla circolarità. Una filiera sostenibile è anche una filiera più resiliente di fronte agli shock e alle emergenze e la ripartenza post Covid-19 dovrà tenere conto delle problematiche ambientali per poter essere la base di un nuovo duraturo sviluppo. Questo è vero in particolare per alcune filiere per le quali anche l’innovazione ambientale può rappresentare un fattore competitivo.

Non c’è dubbio, quindi, che un riorientamento delle produzioni marchigiane e dei processi industriali e anche di produzione dei beni primari in chiave di riduzione degli impatti ambientali e sociali può essere una leva competitiva in più nel mercato globale.

Camera Marche continua la sperimentazione già avviata di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolte alle imprese; in questa direzione è andato anche il recente bando per la riconversione “green” delle imprese del settore calzaturiero e quello per la qualità del cappello marchigiano.

E’ inoltre in corso un progetto portato avanti in collaborazione con Ecocerved ed Unicam volta a supportare la sperimentazione di approcci di economia circolare da parte delle pmi marchigiane.

Diverse imprese coinvolte nella progettualità camerale sono presenti questi giorni a Rimini a Ecomondo (di seguito l’elenco).

ANCONA

CBB DECANTER TECNOLOGIE, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI- TECNOLOGIE E COMPONENTISTICA

DISTRIBUZIONE X SRL azienda dedicata alla vendita di prodotti fotovoltaici innovativi per tetti completamente fotovoltaici – XRoof.

GETECH SRL nasce con obbiettivo principale di costruire sistemi centrifughi ad elevata tecnologia che, per materiali impiegati, affidabilità e servizi integrati potessero dare una risposta a qualsiasi esigenza nella separazione solido-liquido.

GRAMAGLIA SRL realizza impianti per il trattamento delle acque che soddisfino ogni tipo di richiesta e che rispettano i limiti e gli obblighi imposti dalle Leggi in vigore.

M.G.A. AUTOMATION SRL progettazione e fornitura di applicazioni di Inverter per motori elettrici

PIERALISI è leader a livello internazionale nella fornitura di soluzioni di separazione centrifuga in numerose applicazioni.

Resinvetro Srl opera nel settore delle attrezzature balneari e kayak oceanici a marchio QAJAQ dal 1980

STA2000 è un’azienda metalmeccanica specializzata nello sviluppo di prodotti Automotive, Elettromeccanici e per altri settori su richiesta.

SIFA TECHNOLOGY SRL TECNOLOGIE E DISPOSITIVI PER LA DEPURAZIONE DELL’ARIATRATTAMENTO ACQUA: POTABILIZZAZIONE, DEPURAZIONE, GESTIONE ACQUE DI SCARICO

SIMAM è una azienda di servizi d’ingegneria, costruzione, progettazione e gestione impianti di trattamento acque

TEKNO 4 SNC BIOGASDEMOLIZIONI, TRATTAMENTO E RECUPERO DI INERTITECNOLOGIE, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI- TECNOLOGIE E COMPONENTISTICA

Leader pubblicità srl servizi e materiali promozionali

SOLUZIONI srls accompagna le organizzazioni interessate alla certificazione Carbon Footprint, etichette e dichiarazioni ambientali,

SOGEIN srl servizi di ingegneria

ASCOLI PICENO

TMT Tanks & Trailers ha tra le linee di produzione: Semirimorchi Walking Floor, Autobotti, Containers Walking Floor, Portacontainers, Impianto di trasferimento rifiuti

MACERATA

Quaba nasce come società benefit per migliorare le nostre abitudini quotidiane, offrendo sul mercato soluzioni b2b in tema di watercoolers e filtrazione.

Adriatica Oli è un’azienda leader nella gestione dei rifiuti. Si occupa di trasporto, recupero e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

TRACKFUEL realizza un dispositivo antifrode sul carburante brevettato a livello internazionale che monitora, traccia e contabilizza il carburante immesso nei serbatoi.

WA.S.T.E. ITALIANA SRL COMPONENTISTICA E APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE

La Faggiolati Pumps S.p.a. è specializzata nella progettazione e costruzione di elettropompe sommergibili (da kW 0,5 a kW 350) in Ghisa grigia, in Bronzo marino ed Acciaio inox

Biosource srl società benefit trattamento acqua potabile

FERMO

Conceria Nuvolari è un’impresa familiare-Società Benefit pmi innovativa specializzata nella produzione e commercializzazione di pellami esclusivi di alta qualità

PESARO E URBINO

BIOMODIL SRL, si occupa di di progettazione, realizzazione e commercializzazione di moderni ed economici impianti per il trattamento biologico dei liquami, dei digestati da biogas ed in generale dei reflui trasformandoli in ammendante di qualità

CRUSHING PLANTS SPA La Divisione Environment di Baioni si dedica alla progettazione e produzione di impianti di trattamento fanghi, centrifughe orizzontali per la separazioni solidi-liquidi, sistemi di abbattimento polveri

ETS engineering SpA. è da oltre quarant’anni azienda specializzata nella realizzazione di sistemi di sollevamento.

Starplast RETI IDRICHE nasce a fine 2007 e fin da subito si propone nel mercato dello stampaggio rotazionale con soluzioni innovative.

AMS Analitica si occupa della produzione e della distribuzione di strumenti per il monitoraggio dei parametri dell’aria in ambienti di lavoro, ambienti esterni e per il controllo delle emissioni da camino

GREEN POWER SYSTEMS SRL antincendio

IDROFOGLIA SRL antincendio

C.A.R.P. S.C.R.L. raccolta rifiuti e pulizia stradale

