Acli Marche: tre seminari nel progetto “C’entro. Insieme per le terre del sisma”

FERMANO - Cultura, turismo ed economia i grandi temi toccati all’interno degli eventi, tutti gratuiti e destinati ai giovani under 35. Si terranno nella provincia di Fermo nei mesi di novembre e dicembre

11 Novembre 2022 - Ore 09:32 ...

Sarà un autunno denso di eventi quello di Acli Marche all’interno del progetto “C’entro. Insieme per le terre del sisma”, promosso dal Csv Marche, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche Ets. Il progetto ha tra le sue finalità quella di incoraggiare l’iniziativa e l’aggregazione giovanile, creare occasioni dedicate alla formazione, per permettere ai soggetti coinvolti di acquisire competenze in tema di co-programmazione e co-progettazione, per stimolare il lavoro integrato tra Ets e amministrazioni pubbliche.

I tre seminari e relativi laboratori di Acli Marche saranno tutti gratuiti e destinati ai giovani under 35 e andranno a toccare tre argomenti che possono incidere sullo sviluppo sociale ed economico dell’area sisma: le politiche culturali, il turismo sociale e l’economia di comunità, in un’ottica di pianificazione e di programmazione. Gli incontri saranno tre, ognuno avrà la durata di una intera giornata, divisa nella parte teorica e in quella pratica. I tre incontri saranno coordinati dal ricercatore sociale Pier Paolo Inserra. Nello specifico il primo seminario di Acli Marche dal titolo “Progettare per la cultura e la valorizzazione del patrimonio culturale”, si terrà presso il Centro di Educazione Ambientale in via Chiavanella snc a Monteleone di Fermo il 12 novembre a partire dalle ore 9,00. Il secondo sarà invece dedicato al “Turismo sociale” e si svolgerà presso il Centro Sociale in via Borgo Italia a Belmonte Piceno il prossimo 26 novembre, sempre con inizio fissato alle ore 9,00. Il terzo e ultimo appuntamento da fissare in agenda, è quello intitolato “Sviluppare impresa ed economia di comunità”, si svolgerà all’interno della Sala del Consiglio Comunale a Montappone il 3 dicembre sempre a partire dalle ore 9,00. Tutti i seminari e laboratori occuperanno un’intera giornata con orario 9-13 / 14-18. Per tutti coloro che vorranno chiedere informazioni, sarà sufficiente inviare una email all’indirizzo info@aclimarche.org.

“C’entro. Insieme per le terre del sisma” è un progetto promosso dal Centro Servizi per il Volontariato delle Marche Ets. L’iniziativa ha tra le sue finalità quella di favorire la crescita del tessuto associativo presente nelle aree colpite dal sisma del 2016, agevolare la nascita di nuove realtà e incoraggiare l’aggregazione giovanile. “C’entro. Insieme per le terre del sisma” presentato ad agosto 2022 si concluderà il prossimo mese di dicembre, è mirato all’informazione, all’ascolto, alla mappatura dei bisogni, alla formazione, per permettere ai soggetti coinvolti di acquisire competenze in tema di co-programmazione e co-progettazione, per stimolare il lavoro integrato tra Ets ed Amministrazioni pubbliche, al fine di agevolare le realtà associative del territorio nella messa a sistema delle importanti risorse previste per la ricostruzione del tessuto sociale dal fondo complementare Pnrr e dalle risorse destinate alle aree interne.

