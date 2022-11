Il Figaro di Porto San Giorgio chiude i battenti: fatali il caro-bollette e la crisi

PORTO SAN GIORGIO - Il titolare Mauro Mondadori: «La chiusura fisica del ristorante di Porto San Giorgio comunque non significa l’abbandono della piazza sangiorgese, dove continueremo a consegnare gratuitamente tutti i nostri piatti di cucina italiana e giapponese»

«Il post che non avrei mai voluto fare. Domenica 13 novembre sarà l’ultimo giorno di apertura del Figaro Restaurant & Sushi di Porto San Giorgio». Ad annunciarlo è il suo titolare, Mauro Mondadori con un post che oltre a trasmettere tutta la tristezza di un professionista del settore costretto a fare i conti, nel vero senso della parola, con la situazione attuale e con un ‘nemico’ fatale, è lo specchio dei tempi, è la cartolina delle difficoltà, troppo spesso insormontabili, che si trovano ad affrontare cittadini e commercianti. Dunque le luci di uno dei ristoranti più gettonati della città e del Fermano si spengono definitivamente. Si abbassano le serrande di un pubblico esercizio sul lungomare Gramsci centro che ha fatto dell’eleganza, della professionalità e della qualità gastronomica, a partire dal sushi, i suoi capisaldi. Insomma una perdita per tutti, non solo per Mondadori.

«La crisi globale che ci attanaglia tutti, commercianti e clienti, il caro-vita e caro-bollette a cui siamo sottoposti, le difficoltà per completare gli organici dei ristoranti di Porto San Giorgio e Civitanova Marche mi spingono a dover prendere la soluzione più triste, che mai avrei voluto prendere: chiudere uno dei due ristoranti per salvaguardare l’altro. Dodici anni di passione, amicizie, chiacchiere e buona cucina, dodici anni di soddisfazioni, riconoscimenti, complimenti ed a volte critiche che ci hanno comunque sempre portato a crescere con voi, per voi. La chiusura fisica del ristorante di Porto San Giorgio comunque non significa l’abbandono della piazza sangiorgese, dove continueremo a consegnare gratuitamente – specifica Mondadori – tutti i nostri piatti di cucina italiana e giapponese come sempre, Porto San Giorgio, Fermo, Altidona, Campiglione, Lido di Fermo, fino ad arrivare a Pedaso saranno sempre – lo rimarca Mondadori – serviti dalle nostre consegne».

«I nostri sushisti ed il direttore Daniel Ramirez, vi aspetteranno – conclude Mondadori – presso il ristorante di Civitanova Marche per continuare nella tradizione del Figaro Restaurant & Sushi, ringraziando comunque tutti i ragazzi che hanno lavorato per me in questi dodici anni, rendendoci un vanto per me stesso e per la città di Porto San Giorgio. Vi abbraccio tutti cari amici, e vi ringrazio uno ad uno, perché siete stati la cosa migliore che un ristoratore potrebbe mai augurarsi. Ci rivediamo a Civitanova in via Piermanni 8 (lungomare sud) oppure quando verremo a consegnarvi il Sushi del Figaro».