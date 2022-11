Sutor-Civitanova, il derby regionale in riva all’Adriatico

SERIE C GOLD - Turno di calendario a mettere in luce il big match tra calzaturieri e rivieraschi, con palla a due domani, domenica 13 novembre alle 18.00, all'interno del PalaRisorgimento. Le sensazioni della vigilia con il pivot gialloblù Facciolà

12 Novembre 2022 - Ore 21:27 ...

MONTEGRANARO – Test importante per la Sutor Basket, che domani alle 18.00 al PalaRisorgimento di Civitanova Marche (MC) sfiderà la Virtus Basket.

Un match di alta classifica tra sue delle squadre che hanno maggiormente convinto in questo inizio di stagione. La Sutor è reduce dalla bella vittoria in casa contro Foligno per 95-82, che ha ridato fiducia ai ragazzi di coach Patrizio, incappati in due sconfitte consecutive, a Pesaro e Todi. La Virtus Civitanova si è imposta per 91-65 in casa della Sambenedettese e ha allungato a quattro le vittorie consecutive in campionato. Facciamo il punto della partita di domani con il pivot gialloblu Michael Facciolà (nella foto).

Quanto entusiasmo ha portato nell’ambiente la vittoria contro Foligno?

“La vittoria contro Foligno ha portato tanto entusiasmo in squadra, avevamo preparato la partita analizzando ogni singolo dettaglio che poi è quello che ha fatto la differenza”.

In casa siete imbattuti. Quanto è stato importante il supporto del pubblico della Bombonera?

“Si in casa siamo imbattuti, il supporto del pubblico della Bombonera è stato fondamentale per riuscirci. Speriamo di continuare così e di riempire sempre di più il palazzetto”.

Domani si va a Civitanova e in trasferta venite da due sconfitte consecutive. Cosa bisogna fare per cambiare rotta?

“Proprio perché veniamo da due sconfitte in trasferta la voglia di riscatto e di fare bene è davvero tanta. Questa settimana in palestra abbiamo lavorato veramente tanto e ora è tempo di andare a Civitanova a giocare la nostra partita”.

Come sta andando dal punto di vista personale l’inizio di stagione a Montegranaro?

“Siamo una squadra nuova, che si sta conoscendo partita dopo partita. Il mio obiettivo è quello di farmi trovare il più pronto possibile ad ogni partita”.

Il match sarà visibile nella pagina Facebook della Virtus Basket Civitanova Marche, con aggiornamenti live nelle pagine socia gialloblù.