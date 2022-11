Videx, torna un classico nella trasferta in casa del Prata di Pordenone

SERIE A2 - In terra friulana, per il prossimo passaggio di calendario in programma nel weekend corrente, un grande ed emozionante richiamo dalla passata stagione di A3. La presentazione di Marchiani: “Sarà una sfida ricca di emozioni”

12 Novembre 2022 - Ore 00:32 ...

GROTTAZZOLINA – Le cenerentole della serie A2 si ritrovano, una di fronte all’altra, sette mesi dopo l’ultima volta.

Protagoniste assolute dell’ultimo campionato di A3 con la contesa della Coppa Italia e Supercoppa di categoria fino alla trionfale scalata ai playoff; ecco perché quella tra Grottazzolina e Prata di Pordenone non è una gara come tutte le altre bensì un cocktail di emozioni e di ricordi che coincidono con un’annata straordinaria. Il trionfo in Coppa Italia per il duo Boninfante-Papi in quel di Bologna e la rivincita di Vecchi e compagni poche settimane più tardi, sul parquet del PalaGrotta, nella finale di Supercoppa a fare di questo confronto uno spot per il volley di alto livello che domani sera (ore 20.30) si ripropone nella suggestiva cornice del PalaPrata.

Un avvio di stagione decisamente positivo per entrambe le squadre. Le ultime due giornate hanno visto la Tinet alzare il piede dall’acceleratore a seguito di due sconfitte consecutive, l’una in casa con la corazzata Vibo Valentia e l’altra in quel di Cantù, mentre il gruppo di coach Ortenzi sta vendendo cara la pelle a suon di tiebreak: quattro vittorie stagionali, di cui tre conquistate al quinto set, e due soli stop per mano di Vibo Valentia e Castellana Grotte. La classifica recita quinto e sesto posto con un solo punto a far pendere l’ago della bilancia in favore dei marchigiani.

In terra friulana “Boninfante” è sinonimo di garanzia. Non potevano che essere loro, Dante e Mattia, rispettivamente il miglior allenatore ed il miglior Under 23 (nonché oro europeo con la nazione Under 20) dell’ultimo campionato di serie A3, i cardini di questa nuova avventura. Il regista classe 2004 è affiancato in diagonale dal crack cubano Miguel Gutierrez, fresco di partecipazione ai mondiali di Polonia e Slovenia 2022, di ritorno in Italia dopo l’esperienza di Superlega con la casacca di Ravenna nella stagione 2017/18. In banda, al fianco di Manuel Bruno e dell’altra medaglia d’oro europea Under 20 Luca Porro, è arrivato da Casarano (A3) Michal Petras mentre nella batterai dei centrali, al fianco di capitan Matteo Bortolozzo e Nicolò Katalan, è approdato da Reggio Emilia uno dei protagonisti del double Campionato – Coppa Italia della scorsa stagione, Simone Scopelliti. In seconda linea un acquisto direttamente dalla Superlega: l’ex Trentino Volley Carlo De Angelis.

Sono sei i precedenti tra le due formazioni, perfettamente distribuiti in tre vittorie per parte. Risale alla stagione 2018/19 l’ultimo incrocio nella seconda serie nazionale: il 3-2 interno in favore di Prata nel girone di ritorno “vendicava” il secco 3-0 con cui Grottazzolina si aggiudicava il match di andata al PalaGrotta. Sono serviti ancora due tiebreak per decidere le recenti sfide di Coppa Italia e Supercoppa della passata stagione di A3, un turbine di emozioni e di grande pallavolo che appassionati e addetti ai lavori auspicano di poter rivedere domani sera nel pieno rispetto della tradizione: “Sarà una sfida ricca di fascino e di emozioni contro una squadra che nella passata stagione è stata un po’ la nostra bestia nera – ha dichiarato il regista della Videx Yuasa Grottazzolina, Manuele Marchiani (nelle foto) -. In estate ha apportato degli innesti di livello consolidando quella che è la propria identità di gioco, fatta di gioventù, fisicità e di un servizio strabordante. Sono certo che Prata spingerà molto proprio sul fondamentale della battuta per metterci sotto fin dall’inizio, contando anche sul fattore campo a proprio favore e sulla voglia di riprendere il bel cammino di inizio stagione dopo due sconfitte consecutive. Siamo già riusciti ad espugnare il PalaPrata lo scorso anno (3-1 alla terzultima di regular season ndr) ma stavolta dovremo essere ancora più bravi a contenere la loro forza, giocando soprattutto con grande pazienza”.