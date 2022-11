Gmg diocesana 2022: l’Arcivescovo incontra i giovani in cattedrale

FERMO - Il 19 novembre, alla vigilia della Solennità di Cristo Re dell’Universo, in Duomo, dalle 16.00 alle 17.30, la Giornata mondiale della gioventù sarà un’occasione di festa, incontro e riflessione che vedrà protagonisti l’Arcivescovo di Fermo Rocco Pennacchio ed i giovani di tutta l’Arcidiocesi dal 1° superiore in avanti

14 Novembre 2022 - Ore 12:34 ...

Un pomeriggio di incontri, che vedrà protagonisti l’Arcivescovo di Fermo Rocco Pennacchio ed i giovani di tutta l’Arcidiocesi. Questa sarà la Giornata mondiale della gioventù 2022, fissata per sabato 19 novembre p.v. in cattedrale, dalle 16.00 alle 17.30. Il titolo dell’evento, suggerito da Papa Francesco nel suo messaggio per la 37° giornata mondiale della gioventù, è “… e andò in fretta! (Lc 1,39) La meraviglia di un incontro”.

Dopo la pausa dettata dalla pandemia, l’Arcivescovo torna ad incontrare i giovani della diocesi in presenza, alla vigilia della Solennità di Cristo Re dell’Universo (domenica 20 novembre), giorno in cui la chiesa italiana invita i giovani a vivere a livello locale un’occasione di festa, incontro e riflessione tutto per loro.

Due i momenti in cui sarà diviso il pomeriggio: l’incontro con l’Arcivescovo, che parlerà ai giovani lasciandosi ispirare dal versetto di Lc 1,39 («Maria si alzò e andò in fretta»), e l’incontro con alcuni giovani, che porteranno la propria testimonianza di come abbiano scelto di “andare ad incontrare” piuttosto che rimanere fermi, mettendosi in gioco, a servizio, facendo esperienze. A scandire ed arricchire i vari momenti ci saranno i canti eseguiti dal Coro San Marone di Civitanova Marche, diretto dal M°. Matteo Baldoni.

Ricordo della convocazione sarà un prezioso segnalibro, consegnato a tutti i presenti, con un’immagine appositamente disegnata per l’occasione dall’artista Vivianne Bou Keir, che con il suo stile inconfondibile e la sua fede, ha fermato su carta l’incontro fra Maria e la cugina Elisabetta, in un contesto di quotidianità che coinvolge e stimola tutti. Il retro invece, aiuterà ciascuno a capire come vivere il proprio “…andare in fretta incontro…”.

Un momento di riflessione, ascolto, condivisione gioiosa rivolto a tutti i giovani dal 1° superiore in avanti, per il quale l’Arcivescovo ha anche scritto un invito tutto per loro! (Pubblicato nel sito www.fermodiocesi.it). Un incontro da non perdere!