Questione Natura a Lido di Fermo: «Dopo il Jova Beach Party abbiamo raccolto 25 mascherine»

FERMO - Il presidente Roberto Cameli: «Abbiamo trovato un territorio resiliente e che ha una voglia di rinascita impressa in ogni via, ogni albero, ogni granello di sabbia. Ci siamo innamorati di questo bellissimo posto, raccogliendo 25 mascherine e qualche rifiuto di troppo, ma trovando una popolazione sorridente e partecipe»

16 Novembre 2022 - Ore 12:01 ...

«Lido di Fermo è #MaskFree». Ad annunciarlo è Roberto Cameli, presidente dell’associazione Questione Natura, la quale continua il suo viaggio all’insegna della sensibilizzazione ambientale nel Fermano e questa volta ha fatto tappa sulla costa.

«Siamo stati al Lido di Fermo per raccogliere le mascherine disperse nell’ambiente, mettendo una piccola “pezza” dopo i risultati devastanti del “Jova Beach Party”. Devo dire che abbiamo trovato un territorio resiliente, bellissimo e che ha una voglia di rinascita impressa in ogni via, ogni albero, ogni granello di sabbia. E così ci siamo innamorati di questo bellissimo posto, raccogliendo 25 mascherine e qualche rifiuto di troppo, ma trovando una popolazione sorridente e partecipe – ha raccontato Cameli -. A fine raccolta abbiamo incontrato Maria Pia Torresi che ci ha offerto un gelato e abbiamo passato insieme delle ore piacevoli, condividendoci e conoscendoci meglio».

«Adesso speriamo di vedere somme ingenti investite per il ripristino di quell’habitat naturale tanto caro a moltissime specie animali e vegetali – ha concluso -. Impariamo ad amarci l’un l’altro, ad amare la natura e a rispettare le nostre splendide Marche».