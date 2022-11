Scogliere, la Regione convenziona il comune di P.S.Elpidio. Putzu: «Passo in avanti per contrastare l’erosione costiera»

PORTO SANT’ELPIDIO – La Regione Marche, guidata da Francesco Acquaroli, e il Comune rivierasco hanno firmato la convenzione che porterà ulteriori 2,9 milioni di € per la realizzazione delle scogliere emerse. Un'opportunità che viene dalla Piattaforma Rendis del Ministero dell'Ambiente e che per il consigliere regionale rappresenta «un importante tassello per la difesa della nostra costa»

«Per contrastare l’erosione costiera la Giunta regionale, guidata dal Presidente Acquaroli, ha dimostrato la sua volontà a risolvere questa problematica sin dal suo insediamento. Oggi possiamo dire di aver conseguito un risultato importante per Porto Sant’Elpidio dopo lunghi anni di attesa. Sono soddisfatto di tutto l’impegno profuso in questo periodo, vista l’elevata priorità di questo intervento. Infatti, il progetto delle scogliere, che riguarda il tratto di Porto Sant’Elpidio, è stato incluso tra quelli da finanziare con la piattaforma Rendis del Ministero dell’Ambiente e si procederà nel completamento della prima parte delle opere di difesa della costa con la realizzazione delle scogliere emerse per un importo di circa 3 milioni di euro». Questo il commento del Consigliere regionale e Presidente della II Commissione Andrea Putzu.

«Voglio ringraziare – seguita – l’Assessore regionale Stefano Aguzzi per l’attenzione che sta dedicando al fenomeno dell’erosione costiera. Anche su mio impulso, si è deciso di dare priorità a questa problematica che, fino a oggi, ha inciso negativamente sia a livello turistico che economico. La protezione della costa marchigiana e quindi la prevenzione dei rischi idrogeologici, rimane una precisa priorità per la Regione Marche guidata dal centrodestra, a partire dal presidente Francesco Acquaroli. La ricerca di una fattiva collaborazione istituzionale ha determinato una forte accelerazione per l’avvio e la realizzazione di opere fondamentali, non più procrastinabili. L’azione di difesa della costa a Porto Sant’Elpidio rappresenta una priorità di Fratelli d’Italia e della Giunta regionale ma anche un ulteriore tassello che si aggiunge ad altre opere infrastrutturali che la Regione Marche ha previsto per il fermano. Come sempre – conclude Putzu – ribadisco l’impegno a farmi portavoce delle istanze dei cittadini e non solo per andare a valorizzare la nostra città e il fermano».