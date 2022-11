Parco Villa Vitali, approvato il progetto definitivo

FERMO - Ai 2 milioni già previsti dal Pnrr, si aggiungeranno altri 400.000 euro per l’affidamento dei lavori che avverrà prima della fine dell’anno

21 Novembre 2022 - Ore 16:06 ...

Approvato dalla Giunta Comunale il progetto definitivo per il recupero del Parco di Villa Vitali. Dopo quello sull’efficientamento energetico del Teatro dell’Aquila della scorsa settimana, arriva anche il via libera per quello del bellissimo parco cittadino al quale, come si ricorderà, a giugno scorso è stato riconosciuto il finanziamento di circa 2 milioni di euro del PNRR a seguito della partecipazione ai relativi bandi del MIC.

Per il Parco di Villa Vitali si è trattato di uno dei soli tre progetti di enti locali marchigiani finanziati (insieme a Treia e alla Provincia di Pesaro Urbino) per cui ne sono stati considerati gli aspetti naturalistici, botanici e culturali (con l’Arena e come luogo di manifestazioni ed eventi).

«Pnrr che come noto con questo progetto ha dato con questo ulteriore contributo altre, nuove e grandi soddisfazioni alla città di Fermo – ha ricordato il sindaco Paolo Calcinaro – che ha ringraziato uffici comunali e tecnici. Per il bando dei parchi storici si tratta di una soddisfazione in più perché siamo fra i soli tre enti locali delle Marche ad essere finanziati, fra i 100 in Italia».

«Va avanti una progettualità, fra i tre soli progetti marchigiani selezionati a livello nazionale, che è il frutto dell'interazione sempre proficua e fruttuosa fra settori comunali, lavori pubblici, cultura e ambiente – ha detto l'assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani – rinnovo i ringraziamenti all'ufficio tecnico comunale, diretto da Alessandro Paccapelo, all'ing. Giacomo Torresi, a Oriano Marinangeli dell'Ufficio Ambiente, ai tecnici esterni Manuel Tiburtini e Mario Piersantelli che hanno curato la parte botanica e naturalistica di Villa Vitali, all'arch. Paolo Santarelli per la progettazione definitiva insieme al Perito Nazzario Soccia ed al geologo Savino Salvetti, Francesco Orsini del Comune per l'efficientamento energetico e Atlantico spa per la predisposizione della documentazione. Una progettualità che persegue le finalità del bando che non erano solo la ristrutturazione e rigenerazione del verde ma creare nuove idee di parchi da vivere per la città e che è risultata innovativa e funzionale».

«Un luogo che in questo modo potrà essere ulteriormente valorizzato anche dal punto di vista culturale, in considerazione del fatto che si tratta di un luogo dove insiste un’arena per gli spettacoli e che è un sito di manifestazioni ed eventi, per cui ringrazio i settori Lavori Pubblici, Cultura e Ambiente, i Dirigenti ed il Personale che vi hanno lavorato» ha aggiunto l’assessore alla cultura Micol Lanzidei.

«Gli interventi di questo progetto di recupero del Parco di Villa Vitali, per cui ringrazio il Personale dei settori comunali ed i tecnici esterni che lo hanno curato, si pongono, fra gli altri obiettivi, anche quello di aumentare la fruibilità da parte dei cittadini, accrescendo la consapevolezza della sua unicità, quale risorsa ambientale, storico-architettonica e culturale e incrementare il grado di biodiversità presente, anche come generatore di servizi di ecosistema all’interno del contesto urbanizzato in cui è inserito» ha detto l’Assessore alle Politiche Ambientali Alessandro Ciarrocchi.