Alberto Farina volta pagina: pronto il nuovo menù invernale versione ‘Made in Fermo’ ( Ascolta l’intervista )

FERMO - Questa mattina Alberto Farina, titolare dell'omonima pizzeria, a Radio Fm1 ha presentato il menù per la stagione invernale: «Mi occupo personalmente della ricerca delle materie prime e sulla loro qualità non scendo a compromessi»

22 Novembre 2022

Aveva concluso la stagione estiva nel migliore dei modi, vedendo la sua pizza premiata da due ‘spicchi’ di Gambero Rosso. Alberto Farina, titolare dell’omonima pizzeria a Lido di Fermo, ha rinnovato il menù per la stagione invernale. Lo ha comunicato questa mattina ai microfoni di Radio Fm1: «È stato un percorso complicato ma alla fine ora vediamo i frutti di tanto studio – ha esordito -. Ho avvertito la pressione derivata dal riconoscimento del Gambero Rosso ma questa si è trasformata in energia e motivazione. Abbiamo creato un menù stagionale curato nei minimi dettagli, sia per quanto riguarda le pizze che per le bevande. La nuova carta dei vini comprende circa 90 etichette differenti, infatti punteremo molto sull’abbinamento tra le pizze e le bollicine. Sembra che queste favoriscano la digestione. Inoltre abbiamo incrementato anche la carta delle birre con l’inserimento di Almond”22 e Birraformante, birrifici rispettivamente di Pescara e Casette d’Ete. Intanto è sempre più salda la collaborazione con Birra del Borgo, di cui sono unico partner ufficiale nelle Marche».

Il nuovo menù è caratterizzato da una forte impronta del territorio: «È sicuramente molto identitario – ha affermato -. Ho voluto dare attenzione ai sapori delle Marche e in particolare del Fermano. Sono orgoglioso della mia terra di origine quindi proporrò dei grandi classici rivisitati in chiave marchigiana. Per esempio uno dei piatti tipici della tradizione campana, salsiccia e friarielli, è stato trasformato in “rugni e saciccia” in quanto è costituito da prodotti locali. Poi è possibile assaggiare una vera e propria ‘chicca’, ovvero una pizza con la spalletta marchigiana, un salume fermano rarissimo. Insomma, c’è aria di casa. Sto riducendo l’acquisto di prodotti provenienti da altre zone d’Italia per concentrarmi su quelli della nostra regione. Ciò non vuol dire che non utilizzo materie prime di altre aree. Intanto ho cambiato tipologia di pomodoro. Infatti se prima proveniva dalla Campania, ora mi rifornisco da Paglione, una piccolissima azienda agricola della provincia di Lucera. I prodotti sono tutti raccolti e lavorati a mano e la qualità è altissima. A me interessa lavorare non con le aziende ma con le persone. Mi piace parlare direttamente con i produttori per conoscerli personalmente e osservarne tutti i metodi lavorativi con l’intento di proporre ai clienti alimenti di qualità. Su questo non scendo a compromessi. Non cerco la materia prima solo per prezzi e comodità di reperibilità ma in base alle sue caratteristiche intrinseche, cioè come è stata coltivata, chi l’ha coltivata, come è stata trattata. Lo stesso vale per gli insaccati. Voglio vedere personalmente come vengono trattati i maiali e cosa mangiano».

Dopo un lungo e strenuo lavoro, Farina ha tra le mani un risultato di alto livello ed è pronto a soddisfare ogni palato: «Dietro ogni menù c’è un percorso creativo, quindi è necessario trovare la giusta ispirazione. Dopodiché inizia la fase di elaborazione, con idee che sgorgano come un fiume in piena. Si sperimentano sapori e abbinamenti. In seguito si cercano le materie prime. A volte servono mesi o addirittura anni per un particolare tipo di pizza, altre volte è sufficiente qualche ora. L’ultima settimana praticamente non ho dormito per affinare i prodotti. A me interessa la cura maniacale del dettaglio». Questo lavoro certosino, portato avanti con dedizione, pazienza e passione, è stato riconosciuto da Gambero Rosso: «Il merito degli spicchi va condiviso con tutti i ragazzi dello staff. La forza di pizzeria Alberto Farina è il gruppo e il clima che si crea. Lavoriamo spalla a spalla, tutto il giorno e con uno spirito sempre propositivo. È questo che fa la differenza».

Per info: https://albertofarinapizzeria.it/