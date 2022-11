Calcinaro rappresenta Anci Marche all’assemblea nazionale «per dare voce alle nostre comunità»

BERGAMO - Fra i temi trattati: Pnrr, mobilità sostenibile, innovazione, crisi energetica. Il primo cittadino: «Un incontro sempre molto importante quello dell'Assemblea nazionale Anci per confrontarsi con gli organismi e i Ministri del nuovo Governo, per rappresentare le istanze, le necessità e le preoccupazioni delle nostre comunità»

23 Novembre 2022 - Ore 12:40 ...

Anche la Città di Fermo con il sindaco Paolo Calcinaro partecipa ai lavori della XXXIX edizione dell’Assemblea Nazionale Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in corso a Bergamo da ieri 22 novembre fino a giovedì 24, dal titolo “La voce del Paese. La parola alle nostre comunità”. Una tre giorni in cui i primi cittadini italiani saranno protagonisti di un’importante occasione di confronto e dibattito tra sindaci stessi, istituzioni e mondo delle imprese, a cui ha partecipato ieri nella giornata inaugurale, per l’ottava volta durante il suo mandato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sindaco Calcinaro che in questa occasione rappresenta anche l’Anci delle Marche, in quanto vicepresidente, delegato dalla presidente Valeria Mancinelli.

«Un incontro sempre molto importante quello dell’Assemblea nazionale Anci per confrontarsi con gli organismi e i Ministri del nuovo Governo, per rappresentare le istanze, le necessità e le preoccupazioni delle nostre comunità» ha detto il primo cittadino fermano.

L’assise dei sindaci italiani affronterà temi dedicati alle principali questioni che riguardano i Comuni e gli amministratori locali come l’attuazione del Pnrr, la mobilità sostenibile, l’innovazione, la digitalizzazione, il welfare, per poi dedicare specifici focus alla crisi energetica.

I primi cittadini italiani si confronteranno con il nuovo Governo e con il mondo delle imprese. Il dibattito lascerà spazio a incontri tematici come quello dedicato a “Il valore dei Sindaci nella nostra democrazia” e a quello sulla crisi energetica per costruire insieme una risposta comune. Mentre nell’ultima giornata dell’Assemblea, il 24 novembre, ci saranno altri due importanti momenti di confronto e riflessione: “I sindaci per l’Italia” e “Per l’Italia e per i Comuni: otto punti per guardare al futuro” da cui emergeranno non solo le esperienze e le buone pratiche di amministrazione locale ma anche le proposte per lo sviluppo e l’innovazione del Paese.