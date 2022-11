“Black Friday week end”: domenica di festa e premi per una ‘scossa’ al commercio sangiorgese

PORTO SAN GIORGIO - L'iniziativa è stata presentata questa mattina in Comune. L'assessore al commercio Giampiero Marcattili: «La Confcommercio ci ha fatto un bell'assist e quando ci ha comunicato l'idea, ci è piaciuta subito perché coinvolge il tessuto commerciale che ha autofinanziato l'evento, che non sarà solo per venerdì ma per tutto il week end»

24 Novembre 2022 - Ore 15:32 ...

di Serena Murri

Black Friday week end, la scelta che ti premia. Porto San Giorgio punta sul Black Friday e scalda i motori per domenica. L’iniziativa commerciale che prende le mosse dagli States ma che negli ultimi anni ha avuto riscontri crescenti anche in Italia e sul nostro territorio, quest’anno s’inserisce in una cornice che punta alla promozione di tutti i negozi attraverso un evento che coinvolgerà tutta la città.

Matteo Leoni, titolare del negozio di abbigliamento Six Feet Under, uno dei precursori, ha confermato la validità dell’iniziativa: «C’è voglia di partecipare, organizzarsi e far crescere l’evento che sta iniziando a prendere piede. Speriamo sia un buon inizio anche per occasioni future e natalizie. È un evento di richiamo che stimola l’acquisto, anche in vista del Natale».

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in Comune, alla presenza di alcuni esponenti della maggioranza, come l’assessore la bilancio Alessandra Petracci, l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti, il consigliere Fabio Bragagnolo e l’assessore al commercio Giampiero Marcattili che ha annunciato: «Siamo pronti anche per il Black Friday. La Confcommercio ci ha fatto un bell’assist e quando ci ha comunicato l’idea ci è piaciuta subito perché coinvolge il tessuto commerciale che ha autofinanziato l’evento, che non sarà solo per venerdì ma per tutto il week end. La risposta da parte degli operatori è stata buona, per una manifestazione allargata al Comune e con un contributo economico della Confcommercio per la volontà di fare qualcosa insieme».

L’evento è patrocinato dal Comune che offre il palco e il pagamento della Siae. Si parte domenica pomeriggio alle 16 in piazza Matteotti, con l’evento Family Show organizzato da Confcommercio Marche Centrali. La referente, Teresa Scriboni, punta alla nuova frontiera di commercio esperienziale: «Il Black Friday è una delle forme commerciali che sta prendendo piede anche in Italia e che è molto attesa dal cliente che ormai è entrato nella mentalità che quel venerdì trova le migliori occasioni. Noi cavalchiamo l’onda, il ché significa unire un progetto commerciale ad un progetto d’animazione della città. La sinergia con il tessuto commerciale è stata importante. Ringrazio Matteo Leoni che si è occupato della grafica, Davide Paiano che ha coinvolto gli operatori del centro e Roberto Baldassarri quelli di viale Cavallotti per trovare risorse incisive. Con l’aiuto dell’amministrazione portiamo a casa una bella manifestazione».

Il Family Show è infatti uno spettacolo già rodato in occasione della Notte Rosa, che punta molto sul coinvolgimento del pubblico presente ed inoltre, lo scontrino di ogni punto vendita verrà convertito in piazza per una tombolata con premi. Fino a domenica 27 novembre, ogni scontrino di almeno 30 euro spesi nei negozi aderenti all’iniziativa, consentirà di partecipare all’estrazione di premi durante lo svolgimento dell’evento di domenica pomeriggio, a partire dalle 16. I regali saranno i seguenti: per la tombola, smart box da tre giorni e due notti offerto dall’agenzia di viaggi My go; una giornata alla spa di Colle Indaco; un bracciale della gioielleria Remia; un aperitivo per due alla pasticceria Patrizio e Daniela; due buoni Primigi; un buono presso Corsi giocattoli; tre premi offerti dalla Swarovski; tre regali offerti da Six Feet Under; due regali offerti ancora dalla gioielleria Remia. Come ha sottolineato l’assessore al bilancio, Alessandra Petracci in chiusura: «La risposta da parte della cittadinanza è sempre positiva quando organizziamo eventi, siamo stati sempre premiati».