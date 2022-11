Giorgia Cardinaletti: dal Tg1 al Premio Valentini, passando per il Festival di Sanremo. Il ricordo di Mauro Leoni

PORTO SANT'ELPIDIO - Stasera, presso il Diamante, la giornalista sarà la prima donna premiata al "Premio Francesco Valentini". La testimonianza di Leoni: «Sarà una bella occasione per salutarla e ricordare insieme qualche particolare momento del Festival, dove nel 2020 a svolto collegamenti dalla sala stampa dell'Ariston e nel febbraio scorso nel suo programma "Via delle storie" ha riservando ampio spazio a Papalina ed ai ragazzi del FantaSanremo»

25 Novembre 2022 - Ore 19:37 ...

Come vi avevamo svelato nei giorni scorsi, sarà Giorgia Cardinaletti la vincitrice del 20esimo “Premio Giornalistico Francesco Valentini” di Porto Sant’Elpidio (leggi il nostro articolo). L’appuntamento è fissato per le 21.15 di oggi, quando presso la sala meeting del Diamante verranno consegnati anche il “Premio Enzo Belletti” dedicato allo sportivo elpidiense dell’anno ed il “Premio Gabriele Marziali” che, invece, verrà assegnato alle realtà femminili della città, sia passate sia presenti.

Giorgia Cardinaletti sarà la prima donna premiata con il “Valentini” e oltre alla tanto ambita conduzione del Tg1 può vantare anche due bellissime esperienze professionali a Sanremo. La giovane giornalista marchigiana (originaria di Fabriano, ndr), infatti, nel 2020 è stata al timone su Raiplay di “Dentro il Festival”, in collegamento per una settimana dalla sala stampa del Teatro Ariston. Mentre a febbraio scorso ha dedicato la prima puntata del suo programma “Via delle storie” alla kermesse canora, riservando ampio spazio ai cantanti in gara e al FantaSanremo.

A ricordarci questo particolare è stato Mauro Leoni che ha raccontato: «Quest’anno, purtroppo, non c’è stata la possibilità di salutarsi perché a causa della bolla anticontagio da Covid-19 non era possibile avvicinare i dipendenti Rai e tantomeno i cantanti, però venerdì al Diamante di Porto Sant’Elpidio sarà una bellissima occasione per salutare Giorgia Cardinaletti e ricordare insieme qualche particolare momento del Festival. Trattare di musica è diverso rispetto a condurre un telegiornale, ma lei si è calata perfettamente nella parte. Chissà che il Valentini non sia l’occasione giusta anche per farle conoscere i ragazzi del FantaSanremo».

Un Mauro Leoni che dal 7 all’11 febbraio 2023 sarà per la 17esima volta al Festival della canzone italiana e regalerà collegamenti con Cronache Fermane e Radio FM1. In Liguria ritroverà quell’Amadeus conosciuto lo scorso settembre a Verona in occasione dello spettacolo “Arena ’60-’70-’80-’90” e che si appresta per il quarto anno consecutivo ad essere conduttore e direttore artistico del Festival. Al suo fianco, per tutte e cinque le serate, ci sarà anche Gianni Morandi, mentre, solamente in quella d’esordio e in quella conclusiva, la co-conduttrice sarà Chiara Ferragni.

Tuttavia, il primo appuntamento relativo alla kermesse musicale al quale Leoni non mancherà sarà quello di Sanremo Giovani, in programma il prossimo 16 dicembre.

l. n.