Alice e la Fermo delle Meraviglie: il Natale fiabesco in Piazza del Popolo

NATALE – Giardino delle Meraviglie, presepi, pista di ghiaccio, mercatini e tanto altro. Il format Fermo Magica trasformerà la città in una fiaba che scalderà i cuori dei visitatori. L'assessore Mauro Torresi: «È stata una decisione difficile e dopo parecchie riunioni siamo stati tutti d'accordo che questa festa doveva essere fatta».

26 Novembre 2022 - Ore 12:38 ...

di Matteo Malaspina

Fermo Magica si prepara a portare la magia del Natale a Fermo. L’evento, diventato ormai un brand che ha ricevuto il riconoscimento dalla Regione Marche tanto da essere supervisionato dal Ministero, quest’anno racconterà la fiaba di Alice nel Paese delle Meraviglie trasformando il centro cittadino in un enorme bosco dove i visitatori verranno immersi in un’esperienza unica. «Ormai diventata una tradizione, Fermo Magica è nata con l’idea di legare il Natale ad uno storia e creare un fil rouge che arricchisse l’evento di un messaggio. – spiega l’assessore Micol Lanzidei -. Abbiamo scelto l’avventura di Alice quest’anno riprendendo il significato del percorso di crescita che si compie da bambini fino a diventare adulti nella continua lotta tra razionalità e immaginazione».

In Piazza del Popolo è stato ricreato un habitat fatto di piante a voler simboleggiare un bosco, su intuizione dell’allestitore Simone Palmieri che parla di «progetto impegnativo ma unico in Italia».

Non mancheranno le casette del Villaggio di Natale, la casa di Babbo Natale allestita dalla Contrada Campolege che quest’anno coinvolgerà gli influencer marchigiani e la tanto discussa pista di ghiaccio, già collaudata e pronta per far divertire grandi e piccini.

«Quest’anno l’emozione è particolare e sottolineo che non è solo il Natale degli assessori ma di tutta la maggioranza – dice Mauro Torresi che indossa un cappellino da Babbo Natale entrando già da subito nel clima natalizio -. È stata una decisione difficile e dopo parecchie riunioni siamo stati tutti d’accordo che questa festa doveva essere fatta».

Molte le novità, dal concerto gospel del 30 dicembre al Teatro dell’Aquila che vedrà protagonista uno dei migliori gruppi americani, al ritorno del presepe vivente alle Cisterne Romane che si annuncia suggestivo. Mostre di presepi che verranno esposte anche a San Domenica, agli Artigianelli e alle Piccole Cisterne, con presepi provenienti dalla Toscana e dall’Emilia confermando il titolo di Fermo Città del Presepe, responsabile della Regione Marche per quanto riguarda questa tradizione.

Domani partirà il Santa Claus Bus in giro per la città e si apriranno i festeggiamenti a Torre di Palme con la classica kermesse Torre d’Avvento che ogni anno richiama tante famiglie nel piccolo borgo fermano. Importanza anche i beni culturali della città con musei, biblioteca e teatro che vivranno con attività tematizzati soprattutto per bambini e l’8 dicembre ci sarà l’inaugurazione della mostra nazionale curata da Vittorio Sgarbi.

«Un format vincente perché scalda i cuori – aggiunge Annalisa Cerretani -. Due saranno le novità per quanto riguarda il punto di vista mediatico: quella offline dove faremo arrivare delle cartoline fin fuori regione, uno strumento smart con QR code dove sarà possibile vedere gli eventi, e quella online con la creazione di due video che metteremo nel sito, uno che sarà una pillola che riassume Fermo Magica e l’altro dedicato ad Alice».

Piazza del Popolo sarà teatro anche del 31 dicembre dove si ballerà con il dj set di Daniele Baldelli aspettando l’anno nuovo e fino al fine gennaio ci saranno tanti laboratori, spettacoli e animazioni per bambini sul tema Alice nel Paese delle Meraviglie.