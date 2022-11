Unicredit e Ibm premiano la quinta A Sia del Carducci-Galilei per la “Livin’ Marche”

FERMO - Questa mattina il workshop “Enterprise design thinking”, con la fase finale del progetto Unicredit-Start up your life-Educazione imprenditoriale. Il contest che ha decretato la vittoria della classe ha visto la partecipazione di 238 progetti elabora da classi/scuole diffuse su tutto il territorio nazionale valutati sulla base della loro sostenibilità finanziaria, valenza innovativa e impatto ambientale e sociale

Questa mattina gli studenti e i docenti del 5A Sia dell’Itet Carducci Galilei e la dirigente scolastica Cristina Corradini, insieme alle tutor, le professoresse Catia Zoccarato e Carla Marmorale, hanno accolto gli esperti dell’Ibm per il workshop “Enterprise design thinking”, fase finale del progetto Unicredit – Start up your life – Educazione imprenditoriale. Il contest che ha decretato la vittoria della classe ha visto la partecipazione di 238 progetti elabora da classi/scuole diffuse su tutto il territorio nazionale valutati sulla base della loro sostenibilità finanziaria, valenza innovativa e impatto ambientale e sociale.



Il premio è l’ambìto coronamento di un percorso formativo di educazione imprenditoriale svolto nel triennio, e culminato con l’elaborazione di un project work per l’avvio di un’impresa nell’ambito del turismo esperienziale nella Regione Marche.

“Livin’ Marche” è il titolo scelto dagli alunni per la loro start up, progetto multipiattaforma che intende valorizzare le specificità del territorio offrendo esperienze uniche e ricche di valore. Far conoscere luoghi, tradizioni e usi, in sinergia con il tessuto economico locale e la comunità: questa è la mission di “Livin’ Marche ”. La app permette di guardare con nuovi occhi il territorio della nostra Regione, vivendolo attraverso attività immersive, accompagnati dalle persone del luogo.

Durante il workshop, gli esperti di Ibm Italia hanno guidato i ragazzi del quinto Sia in un’esperienza innovativa e concreta, che ha allenato le competenze trasversali ponendoli di fronte a casi reali, per individuare le potenziali tecnologie abilitanti di cui avvalersi nello sviluppo della loro idea imprenditoriale.

Al termine della giornata di lavoro ai ragazzi è stata consegnata una certificazione Ibm, che aggiungerà valore e spendibilità nel mondo del lavoro al diploma del loro indirizzo di studi – Sistemi Informa vi Aziendali – mirato alla doppia professionalità nel campo economico aziendale e informa co privilegiando l’approccio laboratoriale, grazie anche alla dotazione di disposi vi porta li personali, che la scuola da due anni fornisce a questi studenti.

All’incontro hanno partecipato la dottoressa Mariantonietta Valentino per Ibm Italia e i direttori delle filiali Unicredit di Fermo e Civitanova, Luigi Esposito e Fabio Luciani. “Livin’ Marche” sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno conoscerla nella sezione Focus/Progetti Premiati del sito web della scuola www.carducci-galilei.it.