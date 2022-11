Fatal epilogo in quel di Osimo, la Robur condanna la Sutor alla sconfitta

SERIE C GOLD - Fatali gli ultimi cinque minuti, epilogo di un match altalenante che ha visto però la rinnovata caduta dei calzaturieri lontano da Montegranaro. Non c’è però tempo per piangersi addosso perché si tornerà in campo già mercoledì prossimo, alla Bombonera (ore 21.00), contro la Pisaurum, un'altra corazzata del girone

27 Novembre 2022 - Ore 22:07 ...

OSIMO (AN) – Sconfitta pesante e ingenerosa per la Sutor Montegranaro quella patita nel pomeriggio odierno nella trasferta al “PalaBellini” contro la Robur.

Un match equilibrato per 35 minuti, quando i gialloblù erano, sì 6 punti sotto, ma con palla in mano. A quel punto si è spenta la luce per i ragazzi di coach Patrizio che hanno chiuso il match con un -19 pesante in ottica doppio confronto.

IL TABELLINO

ROBUR OSIMO 91: Dmitrovic, Odigie 8, Rodriguez Suppi 27, Cardellini 22, Bugionovo 10, Strappato, David, Ferraro, Misolic 6, Dubois 18. All. Sciutto

SUTOR MONTEGRANARO 72: Lupetti 11, Verdecchia 2, Falzon 13, Facciolà 2, Migliorelli 11, Teirumnieks, Merlini 8, Barbante, Mariani, Mordini, Mandozzi, Rupil 25. All. Patrizio

PARZIALI: 17-23, 37-39, 67-57, 91-72

LA CRONACA

I veregrensi hanno chiuso i primi due periodi sopra di 2 (39-37) e, ad un certo punto del match, erano riusciti a scappare a +12 trascinati da Lupetti, Falzon e Rupil, i tre giocatori che dall’inizio del campionato sono sempre risultati tra i migliori in campo. Fatali, dunque, 300 secondi per la Sutor che si è vista sfuggire una partita giocata alla pari, lottando su ogni pallone e mettendo in campo un grande sforzo di squadra che però non è bastato per superare la Robur. Quarta sconfitta in trasferta per i calzaturieri, affrontando però le prime quattro squadre in classifica, dove sicuramente la nota positiva è che i ragazzi di Patrizio hanno dato l’impressione di potersela giocare con tutti, se non fosse per qualche momento di blackout e di inesperienza che, a questi livelli, può costare caro.

Va riconosciuta, comunque, l’ottima prova della squadra osimana, con giocatori pieni di talento che saranno sicuramente protagonisti fino alla fine per ambire al salto di categoria. Non c’è tempo per piangersi addosso perché la Sutor tornerà in campo già mercoledì prossimo alla Bombonera (ore 21.00) contro la Pisaurum, altra corazzata del girone. In questo caso, però, potrà contare sulla spinta dei tifosi che hanno trascinato la squadra nelle precedenti partite casalinghe consentendo ai veregrensi di essere imbattuti tra le mura amiche