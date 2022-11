A Villa Lattanzi Rodion Dodu e Richard Abou Zaki insieme per una cena a quattro mani

FERMO – Una serata di eccezione all’insegna di un percorso culinario tutto da scoprire grazie alla qualificata esperienza dei due chef nella cucina dell’unica prestigiosa Villa a 5 stelle delle Marche

28 Novembre 2022 - Ore 09:01 ...

Dopo il successo dell’evento “Champagne Experience” organizzato il 12 novembre scorso, Villa Lattanzi, unica villa a 5 stelle delle Marche e prestigiosa dimora storica in contrada Cugnolo di Fermo, è pronta a ospitare un nuovo evento di grande rilievo.

Venerdì 9 dicembre alle 20.30 sarà la volta della “Cena a 4 mani”, esperienza enogastronomica d’eccellenza nella meravigliosa cornice della lussuosa dimora fermana.

Il ristorante della villa con lo Chef Resident Rodion Dodu, ospiterà, infatti, anche la cucina di Richard Abou Zaki, patron del ristorante Retroscena di Porto San Giorgio che vanta una stella Michelin dal 2021.

L’appuntamento d’eccezione con la cena a quattro mani sarà un vero e proprio percorso culinario di 6 portate, frutto di una ricerca attenta e appassionata di abbinamenti, sapori e materie prime.

Si partirà con uno Scampo alla brace, spuma di patate al miso, tartufo e quinoa fritta.

A seguire, “Cavolo Cappuccio in ‘Rosso’”, con armellina, riduzione di ginepro e salsa di anguilla affumicata. E ancora, “Riso Adriatico”, con oliva tenera ascolana, ricciola, arancia e finocchietto per poi continuare con gnocchi ripieni di anatra, champignon e brodo di croste di formaggi, agnello, biete e pompelmo. E per concludere “Coccobello al Mare”.

Info e Prenotazioni: 349 9727049

(spazio promo-redazionale)