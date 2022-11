Grande successo per il 9° Trofeo Città di Fermo ( Video )

NUOTO - Una folla di spettatori ha gremito la piscina comunale per l’intera giornata di domenica, in cui si sono decretati i vincitori del Memorial 'Paolo Luciani', giunto alla sua nona edizione. Le vive congratulazioni dell’assessore Scarfini per l’organizzazione vanno alla Fermo Nuoto e Pallanuoto

29 Novembre 2022 - Ore 15:39 ... 9° Trofeo Città di Fermo - Memorial Paolo Luciani alla Piscina Comunale

di Silvia Remoli

FERMO – Un susseguirsi continuo di partenze ai blocchi, con tuffi all’unisono delle tante batterie che si sono alternate in una domenica all’insegna della sana competizione. Mentre fuori imperversava un’aria fredda, la piscina ospitava al suo interno centinaia di persone avvolgendole con tutto il suo tepore, non solo climaticamente legato ai gradi centigradi, ma esaltato dal tifo e dal calore umano di chi ama quel grande spettacolo chiamato sport.

Ecco quindi che i complimenti dell’assessore Alberto Maria Scarfini vanno tutti alla Fermo Nuoto e Pallanuoto che con dedizione e solerzia ha organizzato anche questa nona edizione del Trofeo Città di Fermo, che ogni anno riporta il ricordo del prematuramente scomparso Paolo Luciani, giovane fermano che con tanta passione ha frequentato le acque del centro natatorio cittadino.

Tutto è filato liscio come l’olio, o meglio, come l’acqua verrebbe da dire, tanto da far sembrare di assistere ad una festa, ancor prima che ad una gara: ragazzi sorridenti e carichi di aspettative, genitori umanamente premurosi ed ansiosi, tutti in attesa di vedere se i sacrifici fatti fino ad oggi (ore di allenamenti per i figli ed ore di trasferimenti in auto e di attese fuori per le mamme e i papà!) riescano finalmente a far raccogliere i tanto agognati frutti.

Dalla mattina alla sera di domenica non è mai mancata una splendida cornice sugli spalti ed un concitato via-vai tra le corsie, per un evento ben riuscito in primis grazie a Marco Cicconi (direttore della piscina comunale di Fermo), Gianluca Valeri (predecessore di Cicconi, nonché speaker ufficiale della competizione) ed ovviamente a tutti i loro collaboratori (tra cui il dee-jay Loris ad animare con musica ritmata e tanti volontari, la Croce Verde di Fermo, ai quali si sono aggiunti i giudici di gara delle Marche e la Federazione Cronometristi).

Presenti infatti ben 280 atleti, anche fuori regione (Lazio, Toscana, ecc.), compresi in una fascia di età tra i 13 ed i 20 anni, appartenenti alle 10 squadre partecipanti che si sono contese le tre postazioni sul podio del 9° Memorial ‘Paolo Luciani’: sul terzo gradino la Vela Nuoto Ancona, preceduta dallo Sport Village Pesaro, dietro alla vincitrice Nandi Ars Loreto.

Presente anche la vice campionessa europea Lisa Angiolini che ha agevolmente conquistato la medaglia nei 200 metri stile libero.