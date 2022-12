“Domeniche a Teatro”, spettacolo inaugurale a Montegiorgio

EVENTI - Dal teatro “Domenico Alaleona” parte l'undicesima edizione della stagione di teatro per ragazzi e famiglie promossa dal Comune di Montegiorgio e da Proscenio Teatro Ragazzi, nell'ambito di Tir-Teatri in Rete

1 Dicembre 2022 - Ore 11:29 ...

Giovedì 8 dicembre, al Teatro “Domenico Alaleona” di Montegiorgio, spettacolo inaugurale della undicesima edizione di Domeniche a Teatro, la stagione di teatro per ragazzi e famiglie promossa dal Comune di Montegiorgio e da Proscenio Teatro Ragazzi, nell’ambito di Tir-Teatri in Rete che, con i suoi trentasette anni di attività, rappresenta il più longevo e grande circuito di teatro per l’infanzia e la gioventù nella parte sud della Regione Marche. Un progetto che ha fatto da apripista e che oggi vede finalmente consolidarsi un pò ovunque la buona pratica di promuovere cartelloni di teatro anche per le nuove generazioni.

Domeniche a Teatro è un’iniziativa che certamente sta nel campo delle attività culturali ma, con altrettanta certezza, abbraccia la formazione, la socialità, la crescita e la famiglia.

Come è oramai tradizione della stagione montegiorgese, lo spettacolo sarà seguito dall’accensione dell’albero di Natale del Teatro “Domenico Alaleona”, uno dei Teatri più belli della Regione Marche, un gioello che con i suoi quattro ordini di palchi e la platea ha la più grande capienza, dopo il Teatro dell’Aquila di Fermo, dei Teatri storici del fermano.

In scena la compagnia “Giallo Mare” di Empoli, con la sua ultima produzione: “C’era una volta piena di stelle”, seconda tappa del progetto di produzione denominato “Trame su misura”, uno spettacolo molto particolare e per certi versi unico, capace di mettere in connessione l’attore con immagini multimediali create dal vivo nel momento stesso in cui il lavoro si rappresenta. Una cifra stilistica che ha reso il lavoro di questa formazione immediatamente riconoscibile e che gli ha conferito un carattere di grande originalità. Un’occasione preziosa per vedere una maniera nuova di raccontare storie, dimostrando la capacità del Teatro di dialogare con altri linguaggi, anche con quelli apparentemente più distanti, come quello della multimedialità.

L’appuntamento è alle ore 17,15, la biglietteria sarà aperta dalle ore 16,45.

INGRESSO UNICO 5 euro

Il biglietto può essere acquistato lo stesso giorno di spettacolo presso il botteghino del Teatro “Alaleona” a partire dalle ore 16,45

oppure on line sul sito www.ciaotickets.com

può essere inoltre prenotato presso Proscenio Teatro

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13,30

informazioni e prenotazioni

Comune di Montegiorgio – Tel 0734 952067 – lun\ven 9\14

Proscenio Teatro – 0734 440348 – lun/ven 9,00/13,30

in altri orari 335 5268147