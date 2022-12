In archivio la terza tappa della Fertesino Cup e il memorial Vecchiola – Festa solidale del Ciclista

CICLISMO AMATORIALE – Nella tappa al Bike Park grottese dominano i portacolori locali della New Mario Pupilli con quattro ori, due argenti e tre bronzi di categoria; in luce anche l’Abitacolo Sport Club di Rapagnano a raccogliere due primi posti di categoria. In scena anche il memorial Giacomo Vecchiola / Festa del Ciclista (l’elenco di tutti i premiati)

1 Dicembre 2022 - Ore 20:30 ...

di Tiziano Vesprini

FERMO – Doppio successo lo scorso fine settimana, sia per la gara di ciclocross valida quale terza prova della challenge Fertesino Cup 4×4 Off Road andata in scena a Grottazzolina, che per il memorial Giacomo Vecchiola solidale e la Festa del Ciclista, ospitati dal Centro Sportivo Isrt di Fermo di Molini Girola.

Fertesino Cup Fertesino Cup 4×4 Off Road

Presso il Bike Park di Grottazzolina è andata in scena la terza prova della prestigiosa challenge ciclocampestre, organizzata, in questo caso, dalla Natur E-Bike Team di Montegiorgio, presieduta da Roberto Petritoli, con la collaborazione della locale società locale New Mario Pupilli, sotto l’egida deglii promozione sportiva Csi (Centro Sportivo Italiano) e Acsi (Associazione Culturale e Sportiva italiana).

Partecipazione molto numerosa, nonostante il tempo avverso, che però ha avuto qualche ora di pausa, durante lo svolgimento della manifestazione. Presenti 80 biker, oltre che delle Marche, anche di Abruzzo, Umbria ed Emilia Romagna.

Due le competizioni andate in scena. In quella delle categorie “under” ha primeggiato il portacolori di casa della New Mario Pupilli di Grottazzolina, Mirko Meschini, che ha preceduto il rapagnanese Gianluca Censi e l’abruzzese Andrea Tudico; in settima posizione Walter Funari dell’Xtreme Bike Team di Montegiorgio. Gara categorie “over” dominata dall’umbro Alberto Laloni, portacolori dell’Abitacolo Sport Club di Rapagnano, davanti all’abruzzese Carlo Tudico, al maceratese Giovanni F. Raimondi ed al grottese Massimo Viozzi; sesto e settimo posto per il duo della Pupilli, Paolo Pirani e Guido Fattore.

Nella competizione femminile dominio ancora di Cinzia Zacconi (Pupilli), davanti a Mery Guerrini (Cobo Pavoni) e Ana Maria Risca (Pupilli). Classifiche di categoria. Woman 1- Mery Guerrini (Cobo Pavoni San Severino Marche – MC), Ana Maria Risca (New Mario Pupilli Grottazzolina); Woman 2- Cinzia Zacconi (Pupilli); Elite Sport- Gabriele Viozzi (Pupilli), Giacomo Viozzi (idem); Master 1- Andrea Tudico (Moscufo – PE), Walter Funari (Xtreme Bike Team Montegiorgio), Luca Bonifazi (Pupilli); M 2- Davide Carletti (Avis Bike Cingoli – MC), Luca Malatini (Ben Mtb Porto Recanati – MC), Fabio Mancini (Xtreme Bike Team); M 3- Gianluca Censi (Abitacolo Sport Club Rapagnano), Andrea Pasquarella (Cobo Pavoni), Gian Pietro Cinosi (Pro Life No doping – PE); M 4- Mirko Meschini (Pupilli), Stefano Ghilardi (Marottese Bike – PU); M 5- Alberto Laloni (Abitacolo Sport Club), Giovanni F. Raimondi (Cobo Pavoni), Massimo Viozzi (Pupilli); M 6- Guido Fattore (Pupilli), Rudi Negosanti (Sidermec Cesena), Renzo Bei (Xtreme Bike Team); M 7- Carlo Tudico (Pro Life No doping), Paolo Pirani (Pupilli), Roberto Marini (Team Studio Moda Monte Urano); M 8- Giuseppe Cinalli (Naturabruzzo), Adamo Re (Bike Racing Team Grottammare), Claudio Polini (Pupilli).

Leader di categoria della classifica provvisoria della Fertesino Cup: Ana Maria Risca, Cinzia Zacconi, Guido Fattore, Mirko Meschini e Gabriele Viozzi (Pupilli), Giuseppe Cinalli (Naturabruzzo), Carlo Tudico e Rocco Valloscuro (Pro Life), Gianluca Censi (Abitacolo), Sabino Giovine (100% Bike), Andrea Tudico (Moscufo).

Memorial Giacomo Vecchiola / Festa del Ciclista

Tornato a pieno regime il Memorial Giacomo Vecchiola, giunto alla settima edizione, passeggiata in mtb e bici da strada per la raccolta fondi da devolvere alla Anpof (Associazione Noi per l’Oncologia Fermana), che offre sostegno e supporto a pazienti, familiari e personale del reparto di Oncologia dell’Ospedale Murri di Fermo. Anpof è anche divulgazione scientifico-culturale delle problematiche oncologiche a fini preventivi e raccordo con le istituzioni per il miglioramento delle condizioni del reparto.

Al termine della manifestazione, gli organizzatori hanno consegnato alla Anpof, presenti il presidente Michaela Vitarelli, il segretario Anpof Ettore Ricci e il Dott. Luigi Acito, l’assegno di 1030 euro raccolti grazie al memorial Giacomo Vecchiola, promosso da papà Giorgio Vecchiola, subito dopo la prematura scomparsa di suo figlio a causa di malattia, appunto, oncologica.

Manifestazione solidale che si è gemellata con la Festa del Ciclista 2022, dove, presso i locali del centro sportivo Isrt in località Conceria di Fermo, si sono ritrovati un centinaio di sportivi e dirigenti di ciclismo, per la premiazione delle società e dei ciclisti più presenti al Circuito Cicloturistico Mtb 4 Emme, alla scoperta dei sentieri, luoghi e tradizioni marchigiane. Il tutto organizzato dalla Asd 4Emme eventi e dalla società Mg Bike di Fermo. Ad onorare la manifestazione non sono mancati le principali autorità amministrative locali, tra questi il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro e gli assessori Scarfini, Ciarrocchi e Perticari; presenti anche il consigliere regionae Marco Marinangeli e il presidente Csi Fermo Gaetano Sirocchi, che ha supportato tecnicamente, grazie al proprio settore ciclismo, l’intero Circuito 4Emme.

Nel corso della Festa sono state premiate tutte le società che hanno partecipato al Circuito 4Emme, che si è svolto su 7 prove organizzate rispettivamente da: C7 D’Ete a Casette d’Ete, Team Studio Moda a Monte Urano, Gerosa Bike a Montefalco Appennino, Bici Club Sibillini ad Amandola, Xtreme Bike Team a Montegiorgio, Gruppo Ciclistico Capodarco a Porto Sant’Elpidio e Mg Bike a Molini Girola di Fermo.

L’elenco delle società partecipanti elencate premiate in base al maggior numero di presenze totali: Mg Bike Fermo, Skatenati Porto Sant’Elpidio, Team Studio Moda Monte Urano, New Mario Pupilli, Digital Bike Free Spirit Porto San Giorgio, Xtreme Bike Team Montegiorgio, Gc Capodarco, Li Smatati Montegranaro, Tritakatene Ponzano di Fermo, Bici Club Sibillini, Gang Bike Francavilla d’Ete, Ca7 D’Ete, Rghiro Rapagnano, Chrono Bike Team Porto San Giorgio, Abitacolo Sport Club Rapagnano e The Black Sheep Rubbianello.

Premiazioni che hanno interessato anche i singoli biker che hanno preso a gran parte delle prove, in base al numero di presenze: Claudio Polini, Giovanni Cruciani, Marcello Andrenacci, Paola Baldassarri, Vari Carmela , Stefano Evandro, Rossano Mora, Patrizio Perticari, Maurizio Quintili, Massimiliano Silla, Roberto Bruschini, Giuseppe Chiacchiera, Gianni Damen, Alessio Ferroni, Andrea Mandorlini, Patrizio Mezzanotte, Massimiliano Mandato, Daniela Monaldi, Loris Moretti, Giuseppe Pieroni, Emilio Rafaiani, David Rossi, Valentino Seri, Giordano Sopranzi, Giuseppe Testa, Luigi Trentino, Ezio Albanese, Maurizio Berdini, Fabrizio Cappella, Luigino Carnevali, Nicolai Ciccone, Giuseppe Ciucani, Giulio Conti, Giuliano Dezi, Emanuele Gentili, Andrea Gioia, Alberto Gobbi, Paolo Gobbi, Riccardo Gobbi, Federico Gori, Giammario Lucarelli, Giordano Maggiorana, Alfredo Malaspina, Paolo Marcozzi, Marco Paglialunga, Cristian Pasquali, Leonardo Pignotti, Vincenzino Silenzi, Enrico Vesin.

