Proseguono di buona lena i campionati di biliardo a stecca a squadre

BILIARDO – Ultimo turno positivo per i vicecampioni italiani e regionali del Maria Luisa Monte Urano, exploit del Birillo Rosso Petritoli, bene le altre due formazioni monturanesi, dell’Overkart nel derby calzaturiero con il Porto Sant’Elpidio e del Pacioni

4 Dicembre 2022

di Tiziano Vesprini

FERMO – Il campionato interprovinciale Fermo – Ascoli – Macerata di Biliardo a Stecca è ad un passo dal superare la metà del girone di andata, in questa settimana, infatti, è andata in scena la sesta giornata di andata delle 13 in programma.

Torneo 2022/23 che, per il movimento sportivo fermano, si è aperto, non dimenticando i fasti della scorsa stagione, ed ha visto l’exploit della Bocciofila Monte Urano che, grazie alla formazione A diretta da Luigi Luciani, ha prima conquistato il titolo interprovinciale FM-AP-MC, per poi sfiorare il doppio colpo nei campionati regionali e nazionali, classificandosi al secondo posto in entrambe le competizioni.

Nuova stagione di Biliardo a stecca che ha ripreso con due nuove formazioni del fermano. Si arricchisce di un terzo team, la Bocciofila Monte Urano, con le tre squadre che da questa stagione avranno un “marchio di fabbrica” ciascuna, Maria Luisa Calzaturificio, Overkart Scatolificio e Pacioni Lavorazione Calzature. Confermata la presenza del Birillo Rosso Petritoli, mentre si è riaffacciata a questa competizione la Bocciofila Porto Sant’Elpidio.

La situazione attuale della graduatoria, dopo 6 turni di gara, vede il Diamanti/A Civitanova Marche al primo posto (26 punti), secondo gradino del podio per i campioni del Maria Luisa Monte Urano (24), al terzo il Potenza Picena (21); seguono: New Biliard Club/A Ascoli Piceno (20), Overkart Monte Urano (18), Bocciofila Porto Sant’Elpidio (15), New Biliard Club/B e Pacioni Monte Urano (15) Il Tempio del Biliardo (14) Castelraimondo (13), New Biliard Club/C e Birillo Rosso Petritoli (11), Bocciofila Maceratese (9).

Risultati ultimo turno

Il Tempio del Biliardo vs Maria Luisa 2-4, poker di vittorie monturanesi ottenute grazie a Aronne Spinozzi, Enea Rossi e Gianni Asuni nei singoli, Alfredo Ommeniello-Gianni Asuni nella coppia. Fanno parte della squadra anche Giorgio Iacoponi, Giampiero Romanelli, Luigi Luciani, Luca Spernanzoni e Fabio Casciotti; capitano Aronne Spinozzi.

Birillo Rosso vs Potenza Picena 4-2 exploit per i petritolesi che superano la terza forza di campionato, per merito di Luciano Ruggeri, Remo Pompei, Roberto Mercanti e la coppia Pompei-Mercanti; gli altri componenti del team sono Pietro Partenza, Giancarlo Aramini, Luigi Biondi, Amerigo Del Gatto, Daniele Scoccia, Amato Marchionni e Sesto Bracciotti; capitano Roberto Mercanti.

Overkart vs Bocciofila Porto Sant’Elpidio, netta vittoria 5-1 per il team di casa grazie ai successi di Marco Belleggia, Roberto Fedeli, Gianluca Olmi ed alle coppie Fedeli-Olmi e Giorgio Del Frate-Belleggia; nell’organico monturanese anche Francesco Olimpio, Luigi Papiro, Piero Sciamanna, Alessandro Vesprini e Aldo Carrarini (capitano). Per i portoelpidiensi un solo punto portato a casa con il capitano Mauro Baldassarri; completano la rosa giocatori Fernando Nasini, Sauro Petrini, massimo granatelli, Giacomo Comite, Fausto Ruggieri e Giuseppe Bernardini.

Bocciofila Maceratese vs Pacioni 2-4, tris di vittorie monturanesi completati nella trasferta oltreprovincia con quattro set portati a casa grazie a Riccardo Diomedi, Giampiero Cavalieri, Angelo Mignani ed alla coppia Mignani-Cavalieri; organico completato da Fabrizio Stifani, Loris Cerasetti, Cristiano Cicchitelli, Andrea Ciclopi, Dejana Marconi, Pierluigi Miriani, Danilo Strovegli, Daniele Venanzio e Paolo Tarquini (capitano).

Altri risultati: New Biliard Club/C vs New Biliard Club/B 2-4, Il Diamante/A vs New Biliard Club/A 5-1.