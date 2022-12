“Grenaches Wine Experience”, alla riscoperta del vitigno per lo sviluppo del territorio

FERMO - “Grenaches du Monde”, l’evento di follow-up ad un anno dal concorso internazionale. L’enoturismo come opportunità di rilancio: l’evento Grenaches Wine Experience sarà l’occasione per scoprire le bellezze e le eccellenze “Made in Piceno” del territorio

8 Dicembre 2022 - Ore 16:24 ...

Cresce l’interesse per l’enoturismo, un’opportunità per riscoprire e integrare le risorse naturali del territorio con quelle culturali.

Si inserisce in quest’ottica l’iniziativa “Grenaches Wine Experience”, come evento di follow-up a seguito del Concorso Enologico Internazionale “Grenaches du Monde” tenutosi ad Ascoli Piceno. Istituito nel 2013 a Rousillon, Grenaches du Monde è una rassegna itinerante ospitata dalle regioni che allevano il nobile vitigno del Grenache.

L’iniziativa vuole mantenere viva l’attenzione sulle opportunità legate allo sviluppo del nobile vitigno del Grenache nel territorio piceno come volano per lo sviluppo economico e turistico del territorio.

Promotore dell’iniziativa locale è Tu.Ris.Marche, la cooperativa specializzata in attività turistiche e culturali a carattere esperienziale, attiva dal 2014 per la promozione del territorio marchigiano, in collaborazione con la consigliera comunale Francesca Pantaloni.



Tu.ris.marche si è fatto portavoce di una proposta nata in seno ad un gruppo di otto Aziende Vitivinicole del Piceno (Azienda Agricola Le Caniette, Azienda Agricola Pantaleone, Azienda Agricola Valter Mattoni, Azienda Agricola Poderi San Lazzaro, Azienda Agricola Clara Marcelli, Azienda Agricola Dianetti, Azienda Agricola Cameli Irene, Azienda Agricola Allevi Maria Letizia), che da anni collaborano per valorizzare il vitigno autoctono nel Piceno, appartenente alla famiglia delle Grenache, da poco riscoperto.

L’evento inizierà, domani, alle ore 19 con un convegno sul Grenaches dove si discuterà sul tema della “Riscoperta della Grenache Picena” evidenziando gli sviluppi dallo scorso anno, quando durante il Concorso Enologico Internazionale, era stato deciso di avviare un disciplinare insieme all’Assam ed Ispettorato repressione frodi.

L’evento proseguirà con degustazione guidata dei Grenaches Piceni a cura di Ais Marche, e terminerà con una cena degustazione a base di prodotti tipici locali e Marchigiana Igp allevata dall’azienda agricola in abbinamento ai Grenaches internazionali.

La location che ospiterà l’evento, è Azienda Agricola Bagalini, certificata per l’allevamento del vitellone (Marchigiana Igp) presso l’elegante ristorante Vignarole.

L’evento sarà dunque un’opportunità unica per promuovere il territorio come destinazione turistica, vocata alla prestigiosa coltivazione di uve Grenache, ma anche per promuovere le aziende d’eccellenza “Made in Piceno” duramente colpite dal sisma e dalla pandemia.

L’iniziativa si avvale del patrocinio della Regione Marche, Comune di Fermo, Comune di Ascoli Piceno, Associazione Grenaches du Monde, Linfa – Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche e la Camera di Commercio delle Marche.