Un trio griffato Spartan Queens per il raduno della Nazionale Under 20

RUGBY - Il sodalizio sportivo a vocazione regionale, con base dirigenziale in quel di Montegranaro, mette a disposizione della causa giovanile Azzurra della disciplina la terza linea flanker Mascia Julic, la terza linea centro Ilenia Marchegiani e l'estremo Giulia Maria Zallocco. Appuntamento fissato per sabato 17 dicembre in quel di Roma, per sedute di lavoro che andranno avanti sino a lunedì 19

MONTEGRANARO – Continua il magic moment delle Spartan Queens Team Marche.

In attesa di riprendere le danze del campionato di Serie A, contesto nazionale che vede la matricola a trazione veregrense sul tetto del relativo girone con 21 punti, in seno al direttivo calzaturiero arrivano soddisfazioni niente meno che a tinte azzurre.

Per il raduno della Nazionale Femminile di Rugby Under 20 figurano infatti le convocazioni per tre ragazze Spartane, più precisamente all’indirizzo della terza linea flanker Mascia Julic, della terza linea centro Ilenia Marchegiani e per l’estremo Giulia Maria Zallocco.

“Poter vantare tre giocatrici convocate rispetto a piazze blasonate come Colorno, Valsugana, Villorba, Capitolina, Cus Milano, sodalizi militanti nel circuito elitario di Eccellenza – commentano dal direttivo – non è notizia da poco. I nostri coach Fabrizio Ciavatta e Gianluca Gianluca sono del tutto orgogliosi di quanto ricevuto dalle stanze federali. E’ il frutto tangibile del buon lavoro fatto fino ad ora, che si unisce al pieno merito ed alle qualità delle ragazze convocate”.

La Federazione Italiana Rugby attende quindi le tre veregrensi al raduno fissato per le 15.00 di sabato 17 dicembre, presso il Centro di Preparazione Olimpica di Roma, per una tre giorni che terminerà lunedì 19 dicembre. Un succulento appuntamento che troverà però luogo solo dopo la prima gara del girone di ritorno, con il calendario di campionato che prevede, sull’erba dell’impianto “Nelson Mandela” di Ancona, la sfida domestica contro le All Reds Rugby Roma, fissata in domenica prossima, 11 dicembre.