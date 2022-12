Cento anni di “Renato Rocchetti”, festa grande in casa Atletica Sangiorgese

PORTO SAN GIORGIO - All'interno de teatro comunale, gremito in ogni ordine di posti, è andato in scena l’evento “I nostri cento anni” per festeggiare, per l'appunto, il centesimo compleanno della longeva società sportiva rivierasca. Presenti le istituzioni locali e gli sportivi ad aver metaforicamente scritto le migliori pagine della storia sportiva della società

11 Dicembre 2022 - Ore 17:12 ...

PORTO SAN GIORGIO – All’interno de teatro comunale, gremito in ogni ordine di posti, è andato in scena l’evento “I nostri cento anni”, per festeggiare, per l’appunto, il centesimo compleanno dell’Atletica Sangiorgese “Renato Rocchetti”.

A celebrare lo storico traguardo sono intervenuti l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Valerio Vesprini e dall’assessore allo sport Fabio Senzacqua, l’ex sindaco Nicola Loira, il consigliere regionale Marco Marinangeli, don Mario Luseck, e numerose autorità sportive, a partire da Alfio Giomi, ex presidente della Federazione nazionale di atletica leggera, e Giuseppe Scorzoso, già presidente della Fidal Marche e consigliere della Federazione nazionale.

Non sono mancati videomessaggi di auguri, tra cui quelli dei supercampioni dell’atletica italiana Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs e di un protagonista dello sport sangiorgese, Cesare Pancotto. Uno dei momenti clou della manifestazione è stato la premiazione dell’atleta del centenario: il velocista Luca Verdecchia, primo atleta sangiorgese nel 2004 ad essere convocato alle Olimpiadi, oltre ad aver vinto la medaglia d’oro con la staffetta italiana alle Universiadi e ai Giochi del Mediterraneo e aver disputato Campionati Mondiali ed Europei.

Al suo fianco sono saliti sul palco alcuni degli atleti più rappresentativi della storia della società sangiorgese, che hanno vinto titoli italiani o vestito la maglia azzurra: Giorgio Olivieri, Giorgio Berdini, Laura Montelpare, Martina Cuccù, Claudia Streppetti, Riccardo Palmieri, Michele Pirro e Roberto Di Ruscio. È stata poi la volta delle sei studentesse dell’Isc “Nardi”, vincitrici del concorso di disegno sul tema del centenario. Il concorso fa parte del “Progetto Renato”, che attraverso la collaborazione con la scuola promuove la prativa sportiva tra i giovani. Sempre nel nome di Renato Rocchetti è stato consegnato al giudice nazionale Pio Raccichini, sangiorgese purosangue, il premio alla carriera, intitolato proprio al padre dell’Atletica Sangiorgese. Il teatro ha tributato infine un lungo e commosso applauso a Pasquale Del Moro, dirigente storico, presidente onorario e anima dell’Atletica Sangiorgese, scomparso nel 2018.

Fotogallery