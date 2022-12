Nuova unità navale per il Roan della Guardia di Finanza

ANCONA - Si tratta di una vedetta 'classe 800', la cui assegnazione mira a potenziare l’attuale dispositivo di vigilanza della componente navale regionale

14 Dicembre 2022 - Ore 15:39 ...

Una nuova unità navale è agli ormeggi della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona.

Si tratta di una vedetta ‘classe 800’, la cui assegnazione rientra nell’ambito di un più ampio e strategico piano di ammodernamento della flotta navale avviato dal Comando generale delle fiamme gialle, che mira a potenziare l’attuale dispositivo di vigilanza della componente navale regionale.

La consegna è stata l’occasione per incontrare il prefetto di Ancona, Darco Pellos, accolto dal comandante regionale Marche, Alessandro Barbera, da quello provinciale Carlo Vita e dal comandante del Reparto Operativo Aeronavale, Corrado Bianchi.

Alla visita erano presenti anche il questore di Ancona, Cesare Capocasa e il comandante provinciale dei carabinieri di Ancona, Carlo Lecca.

La nuova vedetta si contraddistingue per le sue elevate performance nautiche ed è dotata di moderne strumentazioni di navigazione, comunicazione e scoperta che esprimono lo stato dell’arte delle tecnologie di settore e ne assicurano la perfetta integrazione nella rete di comando e controllo del Corpo.

Lunga circa 16 metri, è in grado di raggiungere, in caso di necessità, una velocità di oltre 50 nodi. Inoltre, grazie ai moderni sistemi integrati, tra cui il nuovissimo sistema optronico, è in grado di ricercare e tracciare la rotta di imbarcazioni dedite ai traffici illeciti.