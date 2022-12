“Marche Brick Days”, sabato e domenica mattoncini Lego in esposizione e per il gioco al PalaSavelli

15 Dicembre 2022 - Ore 15:23 ...

È in arrivo un fine settimana di colori e mattoncini. Il PalaSavelli ospiterà sabato 17 e domenica 18 dicembre la manifestazione “Marche Brick Days”. I numeri della due giorni voluta dal Comune ed inserita nel programma degli eventi delle festività natalizie parlano di 2000 metri quadri a disposizione del divertimento dei più piccoli e della curiosità delle famiglie, 100 chili di mattoncini Lego sfusi per il gioco, premi da assegnare per le gare che verranno organizzate e un’area mercatino e più di 50 espositori provenienti da tutta Italia. I visitatori potranno ammirare le ricostruzioni di mini città con treni in movimento, paesaggi medievali, modellini automobilistici e villaggi natalizi.

L’organizzazione della giornata è affidata a “Marchebrick”: nata nel 2015 da un piccolo gruppo di appassionati e si è costituita associazione nel 2016 con lo scopo di promuovere opere e cultura Lego su tutto il territorio marchigiano. Da allora l’associazione ha iniziato ad organizzare eventi propri e nel 2017 è arrivato il riconoscimento come Recognized Lego User Group.

Una delle nuove idee che il direttivo ha voluto mettere subito in atto è stata quella di crescere nelle attività per il sociale. Tra queste c’è la partnership con “Io Mislego”, un progetto che lavora sulle capacità socio-relazionali dei ragazzi con il disturbo dello spettro dell’autismo. Al tal proposito, domenica alle ore 11 si terrà una conferenza informativa all’interno della struttura dal titolo “I mattoncini Lego per lo sviluppo delle competenze socio-relazionali”. Interverranno Federico D’Annunzio (educatore, esperto in linguaggi creativi e tecniche di apprendimento) e Michele Cocco (insegnante in Scienze motorie e sportive).

«La conferenza, della durata di 50 minuti, tratterà della nostra esperienza con i laboratori ludico-formativi di “Io Mislego” e di quanto siano importanti per lo sviluppo di molte competenze socio–relazionali, per chi è affetto dal disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità cognitive» affermano gli organizzatori.

“Marche Brick Days” sarà aperta gratuitamente al pubblico sabato dalle ore 10,30 alle 20.30 e domenica dalle 10 alle 20. «Salutiamo il ritorno di questa iniziativa – spiega l’assessore ai Servizi sociali e Cultura Carlotta Lanciotti –. Lo abbiamo voluto perché tra quelle più gradite e richieste anche perché raggiunge bambini ed adulti. Mi rallegro dello spessore sociale della conferenza di domenica, un ringraziamento va ai relatori e a coloro che si sono impegnati nella realizzazione dell’evento».