Dragaggio di Porto San Giorgio, Marinangeli (Lega): «Buone nuove»

ALLA VIGILIA dell'approvazione del bilancio regionale, il consigliere leghista annuncia che ci sono fondi per lo studio di una soluzione definitiva

17 Dicembre 2022 - Ore 17:13 ...

Fondi per lo studio di una soluzione definitiva di dragaggio del porto di Porto San Giorgio. Li annuncia il consigliere regionale Marco Marinangeli, segretario della presidenza del Consiglio e membro della commissione Sviluppo Economico negli intensi giorni di lavoro che preludono all’approvazione del bilancio regionale.

«È sempre più urgente e necessario risolvere l’annoso problema dell’insabbiamento dell’unico porto della provincia fermana cui sono legati fattori essenziali logistici, di sviluppo e fruizione del territorio – spiega Marinangeli – Le difficoltà di ingresso per le imbarcazioni compromettono l’attività dei pescatori e fanno volgere verso altri lidi la prua dei diportisti limitando fortemente lo sviluppo economico di una tra le più belle aree turistiche delle Marche, chiave di accesso alle immense bellezze del Fermano e non solo. Stiamo lavorando con tutta la filiera di governo, a partire dall’amministrazione Vesprini, perché sia finanziato uno studio funzionale e strutturale che risolva il problema dell’insabbiamento dalle passate giunte comunale e regionale approcciato con soluzioni parziali e last minute che hanno lasciato tutti scontenti. A fronte di forti investimenti in infrastrutture e promozione – conclude Marinangeli – non possiamo continuare a comprimere le potenzialità per i disservizi e i danni causati dall’insabbiamento dell’imboccatura. Mi fa piacere poter anticipare il cambio di passo dell’attuale giunta regionale che sta facendo tutto quello che è nelle sue attribuzioni per recuperare il tempo perduto sul bacino sangiorgese».