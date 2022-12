Anno ciclistico 2022 in archivio con il Raduno dei Babbo Natale in bici e la Fertesino Cup

22 Dicembre 2022 - Ore 11:49 ...

di Tiziano Vesprini

FERMO – In archivio un fine settimana ciclistico fermano molto spettacolare, che fa da chiusura anche alla stagione ciclistica 2022. Un centinaio gli appassionati delle due ruote a partecipare al Raduno dei Babbo Natale in bicicletta con l’emozionante momento della visita ai piccoli pazienti del reparto pediatrico dell’ospedale “Murri”, preceduto dalla tappa Fermana della Fertesino Cup 4×4 Off Road.

Raduno dei Babbo Natale in Bicicletta – Quarta edizione

Aandata in scena domenica scorsa, organizzata come al solito da Giovanni Cruciani e dal suo team della Asd 4Emme Eventi di Fermo, ideatori e promotori di questa manifestazione a scopo sociale e benefico.

Appuntamento che ha avuto, come sede logistica, la consueta magnifica cornice di Piazza del Popolo di Fermo. In questa sede si sono radunati un centinaio di appassionati della due ruote a pedali, dove tutti hanno indossato il tradizionale vestito di Babbo Natale completo di barba bianca finta. Terminata la vestizione tutti sono partiti per un ampio giro turistico sulle strade del Fermano, durato un paio d’ore. Meta intermedia, la piazza del centro storico di Grottazzolina, dove era previsto un ricco ristoro offerto dalla amministrazione comunale e dalla Pro Loco cittadina, con il sindaco Antognozzi intervenuto a ringraziare i partecipanti alla manifestazione. Nel mentre era in corso la ciclopedalata, il momento più emozionante del programma organizzativo mattutino, vale a dire il passaggio di alcuni Babbo Natale presso il reparto Pediatria dell’ospedale “Augusto Murri”, per la consegna dei giocattoli ai piccoli pazienti ospitati per le cure. Momento sicuramente ”strappalacrime”, soprattutto quando una piccola paziente ha abbracciato a lungo Babbo Natale Giovanni Cruciani, organizzatore di questo evento, felice della sorpresa ricevuta. Quindi il rientro in Piazza del Popolo, tutti insieme appassionatamente, dove e stato organizzato il buffet finale seguito dal brindisi di auguri di Buon Natale, cui non sono mancati Paolo Calcinaro e Alberto Maria Scarfini, Sindaco e Assessore allo Sport del Comune di Fermo, presenti anche alcuni importanti dirigenti del Centro Sportivo Italiano, quali Giampiero Conti responsabile regionale e neo membro della Commissione Nazionale Ciclismo, Marco Croci dirigente nazionale, Gaetano Sirocchi presidente Csi Fermo. Premiata per l’occasione l’Asd New Mario Pupilli di Grottazzolina, come società con il maggior numero di partecipanti.

Fertesino Cup 4×4 Off Road di scena al Bike Park 4Emme di Molini Girola di Fermo

Quarta prova della challenge ciclocampestre organizzata dalla Asd Natur E-Bike di Montegiorgio, presieduta da Roberto Petritoli, in collaborazione con il Settore Ciclismo Csi Marche, guidato dal grottese Giampiero Conti, che ha visto la partecipazione di circa 80 biker provenienti da tutta la regione Marche, oltre che dall’Umbria, dall’Abruzzo e dalla Puglia.

Due le competizioni, come di solito, in programma, con i portacolori delle società del Fermano a dominare la scena. Gara “over” che ha visto il successo dell’umbro Alberto Laloni, portacolori della Abitacolo Sport Club di Rapagnano, davanti a Massimo Viozzi (New Mario Pupilli Grottazzolina), Rocco Valloscuro (Pro Life No Doping Pescara), Moreno Rapari (Hair Gallery Cycling Team Montegiorgio) e Mauro Mercuri (Xtreme Bike Team Montegiorgio). Competizione “under” vinta dal capodarchese Lucio Griccini (Gc Capodarco), a precedere Mirko Meschini (Pupilli), Gianluca Censi (Abitacolo), Walter Funari (Xtreme Bike Team), Gian Pietro Cinosi (Pro Life) e Alberto Gobbi (Abitacolo). Nel gruppo Donne, nuova vittoria di Cinzia Zacconi (Pupilli) davanti alla compagna di squadra Ana Maria Risca. Vincitori delle varie categorie in gara: Michele e Gabriele Viozzi, Cinzia Zacconi, Ana Maria Risca, Mirko Meschini, Paolo Pirani (Pupilli), Walter Funari (Xtreme Bike Team), Lucio Griccini (Gc Capodarco), Gianluca Censi, Alberto Laloni, Luca Michettoni (Abitacolo), Giuseppe Cinalli (Naturabruzzo Pescara). Leader della classifica della Fertesino Cup dopo 4 prove, con diversi atleti del nostro territorio a guidare le graduatorie: Giacomo Viozzi, Davide Carletti, Stefano Ghilardi, Rocco Valloscuro, Guido Fattore, Carlo Tudico, Michele Viozzi, Walter Funari, Gianluca Censi, Giuseppe Cinalli, Ana Maria Risca e Cinzia Zacconi.

Fotogallery (alcune delle foto sono state gentilmente concesse dalla pagina FB mirkoradiocorsaweb)