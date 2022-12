Viabilità, dal 9 gennaio si cambia: ecco tutte le novità dal lungomare a viale della Vittoria

PORTO SAN GIORGIO - Il 9 gennaio è il giorno scelto dall'Amministrazione comunale per dare via alla piccola rivoluzione che interesserà il traffico ad est del tracciato ferroviario, in particolare sul viale della Vittoria e sul lungomare Gramsci. Nessuna modifica, invece, per via IV Novembre dove resterà il senso unico in direzione nord. Salvatelli: «Il vero banco di prova sarà a primavera».

di Sandro Renzi

Una data da segnare sul calendario è quella del 9 gennaio 2023. E’ il giorno scelto dall’Amministrazione comunale per partire con l’annunciata rivoluzione della viabilità ad est del tracciato ferroviario. Scelta fatta dalla passata giunta, quando approdò pure la ciclabile sul lungomare, e portata ora a compimento dal nuovo esecutivo targato Vesprini. Si doveva partire dopo l’estate, per non creare disagi alla stagione turistica appena iniziata, poi si è preferito attendere il completamento di alcuni lavori, non ultima l’asfaltatura del tratto nord di viale della Vittoria ed il rifacimento delle zanelle. Adesso si è pronti per partire. Mancano pochi dettagli. La segnaletica verticale è fatta, quella a terra potrebbe essere completata entro la fine dell’anno.

A quel punto riflettori accesi soprattutto sul lungomare Gramsci e sul viale della Vittoria, fulcro di questa mini “rivoluzione” che toccherà però da vicino le abitudini dei sangiorgesi e degli automobilisti in primis. Già, perché ad essere interessate saranno alcune abitudini, consolidate ormai da qualche decennio. Quelle di chi ha percorso il viale della Vittoria, in auto, sempre in direzione sud o di chi ora transiterà sul lungomare solo in direzione sud. «Il primo vero banco di prova sarà la primavera -conferma l’assessore con delega alla viabilità, Lauro Salvatelli- poi ci sarà l’estate. Partendo però dal 9 gennaio avremo modo di testare gli effetti di questi cambiamenti e di apportare, se necessario, i dovuti correttivi» Non è un caso che la parola “sperimentazione” non compia. L’attuazione di questa rivoluzione viaria è infatti la conseguenza di quella corsia, poi divenuta pista ciclabile, realizzata sul lungomare nei mesi scorsi. Salvatelli ed il comandante delle Polizia Locale, Giovanni Paris, hanno effettuato dei sopralluoghi nelle aree interessate definendo le cosa da fare da qui al 9 gennaio.

LA NUOVA VIABILITA’

Ma cosa cambierà sul piano del traffico dal 9 gennaio, giorno che peraltro coincide con la ripresa delle attività scolastiche? Per quella giornata su tutto il lungomare verrà disposto il divieto di sosta. Come da prassi i cartelli saranno posizionati almeno 48 ore prima. Questo per evitare che possano esservi auto parcheggiate in senso contrario a quello di marcia e creare problemi proprio nella giornata clou. Da via Marche e fino a via Le Marine il lungomare Gramsci sarà a doppio senso; dallo stabilimento Stella Adriatica, invece, scatterà il senso unico in direzione sud fino a via Cimarosa (Hotel Caminetto). A quel punto torna sull’ultimo tratto del lungomare il doppio senso di marcia. Per chi proviene da sud, tuttavia, ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra proprio all’altezza di via Cimarosa (quest’ultima con senso unico verso ovest). Tutte le perpendicolari al lungomare diventeranno a senso unico e le direzioni est-ovest oppure ovest-est si alterneranno. L’altra importante modifica si spalmerà su viale della Vittoria. Nel tratto compreso tra via Veneto e via Le Marine si procederà infatti solo in direzione nord. Contrariamente a quanto previsto inizialmente, via IV Novembre non subirà alcuna modifica e sarà percorribile ugualmente in direzione nord fino alla pinetina Salvadori. «Chiediamo pazienza ai cittadini -chiosa Salvatelli- comprendiamo che occorrerà più attenzione da parte degli automobilisti soprattutto nelle prime settimane, ma confidiamo che queste modifiche saranno recepite subito».