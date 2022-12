«In 20 farmacie del Fermano manca l’ossigeno, informeremo i Nas»

ALLARME – Federfarma chiede alla Regione di «impegnarsi a rispettare le forniture. Il problema lo abbiamo anche nel Maceratese»

25 Dicembre 2022 - Ore 11:22

«Gravi problemi nell’approvvigionamento di ossigeno in bombole segnalati da numerose farmacie delle province di Fermo e Macerata, Federfarma ha informato la Regione» così Marco Meconi vice presidente di Federfarma Marche.

«Sono più di 50 le farmacie della provincia di Macerata sprovviste da giorni di bombole, nonostante alcune siano di turno nel giorno di Natale e Santo Stefano. Analogo disservizio è registrato nella provincia di Fermo dove sono circa 20 le farmacie sprovviste da giorni di ossigeno». Una carenza, dice Meconi «che non è più sostenibile, abbiamo segnalato i problemi alla Regione e ricordiamo che l’ossigeno è un farmaco obbligatorio per legge, l’unica fonte di approvvigionamento è la gara regionale con l’individuazione delle aziende che in conseguenza dell’aggiudicazione, dovrebbero rispettare i termini di consegna».

Federfarma annuncia che nelle prossime ore «informeremo i carabinieri del Nas a tutela dei pazienti e delle farmacie» e chiede che la Regione «si impegni per il rispetto delle forniture ed ottenga anche che le bombole vuote in giacenza nelle farmacie vengano ritirate dall’azienda».