L’Arena Europa pronta a rifarsi il look, si lavora anche per il Palas. Senzacqua: «Miglioriamo la città attraverso lo sport»

PORTO SAN GIORGIO - Tutti i dettagli, spiegati dall'assessore allo sport, sul bando per la riqualificazione dell'infrastruttura nel cuore della città. Ma non solo. Si lavora anche su PalaSavelli

27 Dicembre 2022 - Ore 09:43 ...

di Serena Murri

Strutture sportive, sotto la lente della giunta Vesprini c’è l’Arena Europa. La Giunta, infatti, intende riqualificare l’area che è anche uno dei luoghi storici per la pratica dello sport, facilmente raggiungibile e funzionale allo svolgimento dei tornei estivi giovanili.

«Abbiamo partecipato al bando Sport Regione Marche misura 3.1 che scadeva il 20 dicembre. Il progetto – spiega l’assessore allo sport Fabio Senzacqua – è stato approvato il 19 dicembre in giunta e riguarda la riqualificazione della storica Arena Europa, struttura importante sia perché collocata al centro della città, sia per le potenzialità in quanto struttura polivalente per lo sport e l’intrattenimento durante i mesi estivi».

Lo spazio in questione è stato sempre un punto di riferimento per lo sport ma necessitava da tempo di manutenzione a vari livelli. «Il progetto – ha spiegato l’assessore Senzacqua – approvato in giunta, è di 180mila euro di cui 100mila sono stati richiesti attraverso un bando per le strutture sportive emanato dal settore Sport della Regione Marche. Determinante è stato il fatto che gli standard del bando regionale erano maggiori relativamente alle caratteristiche della struttura dell’Arena Europa. Il progetto riguarda la riqualificazione della pavimentazione del campo da gioco, delle attrezzature sportive per la polivalenza con tennis, pallavolo, calcio e basket, l’efficientamento energetico con impianto fotovoltaico e illuminazione a led, messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche per facilitarne l’accessibilità, installazione di bagni per disabili e servizi per la mobilità dolce in quanto è una struttura raggiungibile dalle due piste ciclabili (su viale Cavallotti e sul lungomare). Per questo, è stato previsto un parcheggio bici con uno stallo per la ricarica di bici elettriche».

La scelta è ricaduta sull’Arena Europa anche per il fatto che fra i criteri di accesso al bando c’erano i requisiti relativi sia alla connessione con le piste ciclabili che alla necessità di creare bagni per disabili. «Tutto questo – ha spiegato Senzacqua – ci permetterà di ripristinare e rendere agibile una struttura strategica e continuare a percorrere la strada tracciata da questa amministrazione, guidata dal sindaco Valerio Vesprini, in materia di investimenti sulle strutture sportive e sulla riqualificazione delle aree. Lo stimolo che il nostro sindaco ci trasmette è veramente forte e ci sta abituando a ritmi elevati, ha creato un gruppo di assessori e consiglieri che collaborano per un unico obiettivo, quello di cambiare la nostra città».

Avanti con lo sport, durante le scorse settimane è stato acquistato il nuovo tabellone per la palestra Nardi con una spesa di 5 mila euro, al quale si aggiunge il tatami che verrà utilizzato dal judo e da altre discipline per una spesa di 4 mila euro, «due investimenti importanti – le parole dell’assessore – promessi da tempo e necessari alla pratica di questi sport». Nel frattempo vanno avanti le verifiche dei tecnici per capire come si potrà intervenire sulla struttura sportiva del quartiere di Santa Vittoria, con analisi ancora in fase di studio.

Quanto al Palasavelli «stiamo seguendo attentamente il bando – conclude Senzacqua – al quale abbiamo partecipato, per un investimento di un milione e 100mila euro, di cui 700mila euro richiesti attraverso il bando rivolto a sport e periferie, un bando più complesso rispetto a quello per l’Arena Europa, sia per la carenza di fondi sia per le innumerevoli domande. Siamo stati al Ministero la scorsa settimana, anche per capire quali saranno gli orientamenti futuri in fatto di sport e a febbraio sapremo qualcosa di preciso riguardo al finanziamento».