Rotoni nominato presidente Amap: «Faremo il massimo, lavoro di squadra fondamentale»

NOMINA - Il sindaco di Servigliano alla guida dell'agenzia che è stata Assam. Nel CdA anche Elisa Scendoni

6 Gennaio 2023 - Ore 12:50 ...

Il sindaco di Servigliano, Marco Rotoni, è stato nominato dal governatore Acquaroli, presidente dell’Amap, l’Agenzia Marche Agricoltura Pesca. La sigla nasce dalle ceneri dell’Assam che lo scorso 11 maggio è stata trasformata con legge regionale proprio in Amap e dotata di un CdA in cui entra a far parte anche l’ortezzanese Elisa Scendoni. Una trasformazione che, nel suo passaggio in Consiglio regionale, era stata oggetto di un infuocato scontro tra maggioranza e opposizione con quest’ultima, protagonista il consigliere regionale Fabrizio Cesetti, a puntare l’indice sull’aumento del numero di consiglieri da tre a cinque.

«Sarà per me e per tutti noi – il commento di Marco Rotoni – un’esperienza molto importante e metteremo a frutto tutte le competenze dei membri del CdA. Parliamo di un’Agenzia in piena trasformazione quindi ci proporremo come modello di sviluppo su temi molto importanti, come agricoltura e pesca, in un periodo storico decisivo per i nostri territori. Vogliamo fare bene, dobbiamo fare bene. Così potremo diventare un punto di riferimento in grado di tracciare la rotta su tematiche fondamentali per il rilancio della regione. Quali i miei primi obiettivi? Beh restiamo con i piedi per terra. Ora voglio capire per bene come funziona la struttura, faremo delle valutazioni con i funzionari per capire dove possiamo arrivare. Ci sono molti temi da approfondire, penso ad esempio ai fondi europei. Dialogheremo con l’assessore regionale competente in materia. E poi, certamente, il rapporto diretto con le associazioni di categoria sarà fondamentale. Insomma bisogna fare gioco di squadra, lavorare tutti insieme. Questa la via maestra. Ora studiamo e lavoriamo. Certamente faremo il massimo, anzi di più, se ce ne saranno le condizioni. O meglio, sono sicuro che ci saranno». Sul tavolo di Rotoni anche materie e argomenti molto delicati come i servizi sulla certificazione e tracciabilità, le analisi dei prodotti agroalimentari e la gestione del suolo.

Dunque un altro fermano, dopo Saturnino Di Ruscio all’Erap, Andrea Santori alla Svem e Maria Lina Vitturini alla commissione Pari Opportunità, va a ricoprire un incarico apicale su scala regionale.

Il nome di Rotoni è stato caldeggiato dal presidente del Consiglio regionale, quota Udc, Dino Latini, mentre quello dell’altra ‘fermana’ Elisa Scendoni, dalla capogruppo regionale Fi, Jessica Marcozzi. Il nuovo presidente Amap si è candidato alle Regionali nel 2020 con una lista civica a sostegno proprio dell’attuale presidente Acquaroli. Ad affiancarlo alla guida dell’Amap sarà, nelle vesti di vicepresidente, Renato Frontini che nel 2020 si è candidato per FdI nel collegio di Ancona. Oltre a Rotoni, Frontini e Scendoni, nel CdA figurano anche Damiano Pirani, nome vicino a Latini, e Alberto Maria Alessandrini spalleggiato, stando alle indiscrezioni trapelate da Palazzo Raffaello, dal capogruppo regionale della Lega, Renzo Marinelli. Ora sarà il CdA a scegliere il direttore, insomma colui che raccoglierà il testimone da Andrea Bordoni che ha diretto l’Assam.

g.f.