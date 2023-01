Entrata in vigore la nuova viabilità. Salvatelli: «Nessuna criticità grazie al lavoro di squadra» ( Il video )

PORTO SAN GIORGIO - Alle 12,30 con la rimozione dell'ultima transenna è entrata materialmente in vigore la modifica alla circolazione sul lungomare Gramsci e in viale della Vittoria. La soddisfazione dell'assessore alla viabilità: «In 5 chilometri di divieti solo una vettura rimossa»

10 Gennaio 2023 - Ore 13:42 ... La nuova viabilità sul lungomare Gramsci e in viale della Vittoria

«Alle 12,30 abbiamo rimosso l’ultima transenna. E tutto è filato liscio grazie al grande lavoro di squadra con la Polizia locale guidata dal comandante Paris. Un ringraziamento anche agli operai del Comune e all’associazione dei carabinieri in congedo che hanno presidiato gli incroci nelle fasi delicate della rimozione dei varchi». A parlare è il vicesindaco Lauro Salvatelli nelle vesti di assessore alla viabilità che questa mattina era in strada per seguire di persona le operazioni di rimozione delle transenne e l’istallazione della segnaletica verticale per la nuova circolazione stradale che, di fatto, ha visto invertire il senso di marcia sul lungomare Gramsci e sul viale della Vittoria.

«E’ stata effettuata una sola rimozione sui divieti di sosta lungo cinque chilometri di strade cittadine. Questo – continua l’assessore – sta a significare la grande responsabilità dei sangiorgesi e l’efficacia della campagna di comunicazione dell’amministrazione. Nell’arco di cinque ore di lavori non si sono registrate criticità o problematiche. E sappiamo tutti che non era un’operazione facile da portare a compimento. Causa maltempo non siamo riusciti a ultimare la segnalazione orizzontale su cui, comunque, provvederemo già nei prossimi giorni, insomma appena il meteo ce lo consentirà. Ovviamente non era un’operazione da compiere prima perché avrebbe generato il caos. Da oggi in avanti valuteremo comunque eventuali criticità sulla nuova circolazione. Sono arciconvinto che la modifica non poteva assolutamente essere applicata nel periodo estivo o anche in autunno. Sarebbe stato impensabile e demagogico. Ora la raccomandazione che rivolgo agli utenti è quella di prestare la massima attenzione per evitare di lasciarsi condizionare dalle abitudini al volante, per chi gira in città».

«Il sindaco rende noto e avvisa la cittadinanza che dal 10 gennaio la circolazione veicolare in un tratto del lungomare Gramsci e in un tratto di viale della Vittoria subirà delle modifiche. La circolazione veicolare sul lungomare Gramsci nel tratto compreso tra via Le Marine a nord e via Cimarosa a sud avverrà da nord verso sud. La circolazione veicolare su viale della Vittoria nel tratto compreso tra via Veneto a sud e via Castelfidardo a nord avverrà da sud verso nord. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione», la comunicazione di servizio riportata sui manifesti affissi dall’amministrazione comunale.