«Valutare in Conferenza dei Servizi tecniche per bonifica e conservazione» Ok del Segretariato all’istanza della proprietà

18 Gennaio 2023 - Ore 19:42 ...

Il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche ha accolto l’istanza di proroga del termine del procedimento amministrativo presentata dalla Fim s.r.l. “al fine di concordare in seno alla Conferenza dei servizi preliminare convocata dal comune di Porto Sant’Elpidio (per il 30 gennaio) l’acquisizione degli ulteriori approfondimenti istruttori relativi alle possibili tecniche che possano consentire la conservazione del bene culturale e il completamento delle attività di bonifica”.

Come si è arrivati alla delibera è il sindaco Nazareno Franchellucci a spiegarlo: «Il 10 gennaio ho firmato una nota nella quale, alla luce del primo parere emesso da parte del Segretariato, scrivevo e ricordavo che la competenza tecnica per definire le modalità di bonifica, spettano alla Conferenza dei Servizi. Dopo qualche giorno abbiamo provveduto a convocare la Conferenza stessa per il 30 gennaio. E ieri la Fim ha protocollato un’altra richiesta nella quale ribadiva l’opportunità di non deliberare in maniera definitiva ma di rimandare la discussione tecnica proprio all’interno della Conferenza dei servizi del 30 gennaio».