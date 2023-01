Ambiente, inclusione e talento: tre appuntamenti alla Betti

FERMO - La scuola secondaria di I grado “Ugo Betti” ospiterà in questi giorni, nell’aula magna di via Salvo d’Acquisto, tre significativi appuntamenti che si collegano con le progettualità in atto: "Marche a piedi", "Diversamente Felici tour" e "Betti's got Talent"

Il primo, venerdì 20 gennaio alle ore 18, è con il professor Stefano Properzi, che è anche naturalista, guida ed educatore ambientale, formatore e fotografo. Properzi presenterà, insieme ai coautori Nicola Pezzotta e Luca Marcantonelli, il libro “Marche a piedi”, pubblicato da Iter Edizioni, in cui sono descritti itinerari escursionistici della nostra regione arricchiti con note culturali e ambientali. In viaggio a piedi alla ricerca della bellezza, della “poesia” dei paesaggi marchigiani con le loro sfaccettature, è possibile anche capire l’importanza della salvaguardia di questo patrimonio naturale. Ed è proprio sulla scia di questo pensiero che, nel secondo quadrimestre, le classi della scuola media percorreranno degli itinerari naturalistici che diventeranno occasione per attività interdisciplinari nell’ambito del progetto di Istituto “L’albero maestro: sostenibilità e pedagogia”.

Altro importante appuntamento, che questa volta mette al centro l’inclusione, è quello del “Diversamente felici tour”, con Oreste e Federico De Rosa. I due, padre e figlio, saranno ospiti dell’Istituto sabato 21 gennaio, al mattino per un incontro rivolto agli alunni della Betti e dell’Iti Montani, il pomeriggio, alle ore 17, per un momento di confronto con famiglie, docenti ed educatori. Gli incontri, organizzati dall’Avis comunale, avranno come protagonista Federico, giovane autistico che, come scrive nel suo sito web, si sente “capace di un pensiero neurodiverso che può dire al mondo anche cose totalmente nuove”. La sua storia è un esempio di dove si può arrivare quando c’è una famiglia che fa quadrato intorno alla persona con disabilità e quando si incontrano docenti ed educatori che non si arrendono, che non rinunciano a credere, ma che ripongono fiducia nelle possibilità di tutti.

E proprio per mettere in luce diversi talenti, intelligenze multiple, competenze e abilità varie e articolate, giovedì 26 gennaio, alle ore 20,45, andrà in scena lo spettacolo “Betti’s Got Talent”. Gli alunni della scuola secondaria, guidati dal professor Valentino Alessandrini, esprimeranno se stessi e le loro capacità in una carrellata di performance musicali, artistiche e letterarie.

Anche per valorizzare i numerosi ragazzi che trovano nella musica una forma di espressione, l’Istituto ha chiesto all’Usr Marche l’attivazione, dal prossimo anno scolastico, di un percorso a indirizzo musicale, rivolto ai futuri iscritti nelle classi prime che ne faranno richiesta. Questa nuova proposta didattica è stata pensata in coerenza con quanto tradizionalmente portato avanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in cui il curricolo verticale di musica ha sempre avuto uno spazio di rilievo. Gli strumenti musicali proposti, se il percorso sarà approvato dall’Usr, saranno il violino, il violoncello, la chitarra e il pianoforte. È possibile avere maggiori informazioni sul sito dell’Istituto www.iscbettifermo.edu.it