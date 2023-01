Numerosi i portacolori del Fermano ad un passo dal successo finale nella Cross Cup Csi

CICLISMO – Al Bike Park di Molini Girola si assegneranno le maglie dei vincitori finali del circuito ciclocampestre. Ad un passo dal trionfo finale i portacolori del Fermano quali Gabriele Viozzi, Gianluca Censi, Alberto Gobbi, Walter Funari, Alberto Gobbi e Alberto Laloni e Mirela Victoria Nemes. Già certi della vittoria finale Cinzia Zacconi e Michele Viozzi. Tre nuovi team arricchiscono la famiglia del Csi Ciclismo Fermo

20 Gennaio 2023 - Ore 19:10 ...

di Tiziano Vesprini

FERMO – Il Bike Park di Molini Girola, gestito dalla Asd 4Emme Eventi, è già pronto per l’assegnazione delle maglie ai vincitori finali del circuito ciclocampestre Cross Cup Csi 2022/23.

Prova conclusiva in programma domani, sabato 21 gennaio, con il via delle due competizioni in programma alle ore 14,00 e alle ore 15,00, per l’organizzazione della Asd Torello Bike di Sant’Elpidio a Mare, in collaborazione con il Settore Ciclismo regionale Marche del Centro Sportivo Italiano.

Dopo 5 prove molti i portacolori del Fermano ad un passo della vittoria finale, ma quasi tutto è ancora da decidere visto che ai primi 4 classificati di ogni categoria verranno assegnati 30, 25, 22 e 20 punti. Già certi del titolo finale la plurititolata ciclista di Grottazzolina Cinzia Zacconi e Michele Viozzi.

Questo il podio provvisorio di tutte le categorie. Woman 1, Mery Guerrini e Mirela Victoria Nemes (Polisportiva Belmontese) punti 77, Sarà Grifi (Gc Capodarco) e Ana Maria Risca (New Mario Pupilli Grottazzolina) 55; Woman 2, Cinzia Zacconi (Pupilli) 120, Gisella Giacomozzi (idem) 22; Junior Sport, Michele Viozzi (Pupilli) 115, Davide Carucci 55; Elite Sport, Gabriele Viozzi (Pupilli) 102, Giacomo Viozzi (idem) 85, Ludovico Basso 60; Master 1, Walter Funari (Xtreme Bike Team Montegiorgio) 100, Nicola Mastrini 94; Luca Bonifazi 72, Master 2, Michea Quartiglia 116, Lucio Griccini (Gc Capodarco) e Sabino Giovine 85; Master 3, Gianluca Censi (Abitacolo Sport Club Rapagnano) 132, Daniele Moretti 114, Andrea Pasquarella 80; Master 4, Alberto Gobbi (Abitacolo) 140, Giuseppe Paolino 119, Luca Sabbatini 88; Master 5, Alberto Laloni (Abitacolo) 140, Massimo Viozzi 119, Giovanni F. Raimondi 82; Master 6, Rudi Negosanti 120, Emiliano Angelini (Pupilli) 90, Guido Fattore 82; Master 7, Carlo Tudico 115, Giampiero Belletti (Adria & Sibilla Montottone) 100, Roberto Marini (Studio Moda Monte Urano) 96; Master 8, Adamo Re 131, Claudio Frollà (Adria & Sibilla) 95, Giorgio Pagliarini (Save Fermo) 63.

Nel frattempo il Csi Ciclismo Fermo si arricchisce di ulteriori tre società affiliate, la Chrono Bike Team di Porto San Giorgio, la Polisportiva Belmontese di Belmonte Piceno e la Top Bike di Fermo.