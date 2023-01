Sciopero dei benzinai. La prefettura: «Ecco quelli che nel Fermano garantiranno i servizi essenziali»

FERMANO - La lista dei distributori di carburante che garantiranno dei servizi nella nostra provincia e in autostrada

24 Gennaio 2023 - Ore 20:06 ...

La Regione Marche ha comunicato che, in occasione dello sciopero nazionale indetto dalle ore 22 di oggi alle ore 22 del 2 gennaio, gli impianti di distribuzione dei carburanti che devono garantire in turnazione il servizio in ambito autostradale afferente il territorio regionale sono quelli delle aree di servizio “Esino Ovest”, “Piceno Ovest”, “Conero” e “Foglia Est”

A questi, stando a quanto riferito dalla prefettura di Fermo che, a sua volta, secondo quanto comunicatole dalle associazioni di categoria, potranno assicurare i servizi essenziali nella provincia di Fermo diversi distributori nel territorio provinciale. Di seguito l’elenco:

Sant’Elpidio a Mare

Via Montegranarese, 3191

Porto Sant’Elpidio

Via Cavour, 227

Fermo

C.da Mossa, 45

Fermo

SP Valdete – località Salvano Co.me.tra – contrada Canale 17

Marina di Altidona

SS 16 Adriatica KM 366+250 – via Aprutina

Grottazzolina

SP Girola

Monte Urano

SP Faleriense KM 10+158

Montegiorgio SP 239 KM 28+950

Pedaso

Eni station piazza Roma