Team Scoccia, tutto pronto per la stagione 2023

MOTOCROSS - La scuderia fermana, nel recente fine settimana, ha reso noti piloti e piani sportivi per la partente stagione agonistica. Il team griffato Kawasaki punta sul trio incarnato da David Philippaerts, Pietro Razzini e Simone Pavan, come resto noto durante la serata presenziata dal sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro e dal relativo assessore allo sport, Alberto Maria Scarfini

26 Gennaio 2023 - Ore 00:14 ...

FERMO – E’ salito il sipario sul Team Scoccia, collettivo fermano griffato Kawasaki che nel recente fine settimana ha svelato le carte in vista dell’imminente stagione sportiva 2023.

Presso un noto ristorante della riviera di provincia, la scuderia incentrata sui mezzi della rinomata casa nipponica, a ricevere tra gli ospiti istituzionali della serata il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro e l’assessore allo sport, Alberto Maria Scarfini, ha ufficializzato il trio di piloti che nel corso dell’annata sportiva agonistica alle porte difenderà la causa Scoccia, attiva sulle piste sterrate dal 2010. La conferma risiede in David Philippaerts, esperto quarantenne già campione iridato nel 2008, denominato “il guerriero” per le numerose ed indelebili imprese di cui è costellato il relativo curriculum. Il pilota darà filo da torcere alla concorrenza sulle piste dell’Italiano Pro Prestige, nella Elite Mx1 e negli Internazionali Sx. In sella alle moto fermane anche Pietro Razzini, alfiere in cerca di riscatto dopo alcune stagioni opache, selezionato dal team per dibattere sugli sterrati degli Internazionali d’Italia Mx, Pro Prestige, Elite Mx2 ed Europeo Emx 250.

C’è attesa anche per Simone Pavan, giovane pescato in Lombardia chiamato a gareggiare presso l’Italiano Pro Prestige, nella Fast Mx2, senza dimenticare le apparizioni nella Emx 250. Un trio, come anticipato, che sarà appoggiato dalla nota casa giapponese, la Kawasaki Italia. All’apice dell’organizzazione amministrativa e sportiva i fratelli Gianluca e Daniele Scoccia, nel corso degli anni a collezionare diversi titoli in pista. Nella bacheca del team, gettando invece lo sguardo alla storia decennale dell’associazione sportiva, figurano un titolo di vice campione italiano Prestige con Samuel Zeni sulla 250, quattro podi nella 450 Prestige con Nicola Recchia e, nel 2021, il podio Prestige 450 con l’argentino Joaquin Poli ed Alessandro Facca nono assoluto nella Prestige 250.