Frenano i contagi anche nel Fermano, metà provincia è Covid free. Nel capoluogo solo 20 positivi

COVID - Metà provincia di Fermo è Covid free. Venti Comuni su quaranta non registrano casi di positività. I dati, alla giornata di ieri, sono quelli forniti dalla Regione Marche. La curva pandemica è in calo in tutta Italia. L'Rt è sceso a 0,73. Solo un anno fa, nel Fermano, si viaggiava su numeri a tre o addirittura quattro cifre

di Sandro Renzi

Contagi in calo e curva che si abbassa. L’incidenza di nuovi casi di infezione da Covid 19 in Italia è in diminuzione. I dati del monitoraggio effettuato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di sanità e relativi alla settimana 16-22 gennaio confermano che si sta riducendo in tutte le Regioni anche l’impatto sugli ospedali con tassi di occupazione dei posti letto in diminuzione sia nelle aree mediche che nelle terapie intensive. Continua dunque a diminuire l’incidenza, 65 casi su 100mila abitanti. Anche l’ Rt, a 0,73, tende verso il basso. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva scende rispettivamente al 6,4% e al 2,1%. «Tutti gli indicatori mostrano un’evoluzione positiva e, al momento, la situazione epidemiologica nel nostro Paese sembra essere sotto controllo» si legge nella nota del monitoraggio.

Nelle Marche, nella settimana 20-26 gennaio, i nuovi casi sono stati 759, a fronte dei 1.294 della settimana precedente. Sette i decessi registrati e 2.923 i tamponi effettuati con un tasso di positività del 26%. Dando uno sguardo invece alla provincia di Fermo, i dati pubblicati dalla Regione Marche confermano che alla giornata di ieri ben 20 Comuni su 40 sono Covid free. Si tratta di Belmonte, Grottazzolina, Lapedona, Monsampietro, Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Monte Giberto, Massa Fermana, Montefortino, Monteleone, Moresco, Monterubbiano, Ortezzano, Ponzano, Santa Vittoria, Servigliano, Smerillo e Torre San Patrizio. In altri 12, invece, il numero di soggetti positivi è inferiore a 5: Montelparo, Montottone, Pedaso, Petritoli, Rapagnano, Monte Vidon Combatte, Monte San Pietrangeli, Magliano di Tenna, Francavilla d’Ete, Falerone, Campofilone ed Amandola. Nei Comuni più grandi il numero dei contagiati risulta comunque essere estremamente basso. A Fermo sono 20, ad Altidona ed a Monte Urano 6, a Porto San Giorgio 11, a Sant’Elpidio a Mare 12, a Porto Sant’Elpidio 15, a Montegiorgio 9 e Montegranaro 5. Lo stesso giorno, ma di un anno fa, i contagi viaggiano su cifre a tre numeri e nessun Comune della provincia risultava “indenne” dal Covid. Solo qualche esempio: nel capoluogo si contavano ben 1.188 contagiati e a Porto Sant’Elpidio 1.038. I vaccini hanno contribuito a ridurre considerevolmente la diffusione del virus.